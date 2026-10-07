Японияда уйқуга тўймайдиганлар мусобақасида 14 минг долларлик бош соврин топширилди

·54·Дунё
Японияда уйқуга тўймайдиганлар мусобақасида 14 минг долларлик бош соврин топширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Японияда уйқуга тўймайдиганлар ўртасида ўтказилган мусобақада энг тез ва сифатли ухлаган иштирокчи 2 миллион иенадан зиёд (тахминан 14 000 АҚШ доллари) бош мукофотни қўлга киритди.
  • Тадбирда иштирокчилар 1,5 соат давомида махсус сенсорлар ёрдамида мониторинг қилиниб, уларнинг уйқуга кетиш вақти ҳамда уйқу фазасининг чуқурлиги аниқланди.

Тинимсиз иш графиги ва меҳнатсеварлиги билан танилган Кунчиқар юртда навбатдаги ноодатий ва қизиқарли тадбир ташкил этилди. Японияда сурункали тарзда уйқуга тўймайдиган ва чарчоқдан қийналадиган инсонлар ўртасида расмий уйқу мусобақаси бўлиб ўтди. Маҳаллий ОАВ хабарига кўра, иштирокчилар шунчаки дам олиш эмас, балки катта миқдордаги пул мукофоти учун ҳам «кураш» олиб боришган.

Тадбир ташкилотчилари ушбу беллашув орқали жамиятнинг энг оғриқли муаммоларидан бири бўлган «кароши» (ортиқча иш ва уйқусизликдан чарчаш) синдромига диққат қаратиш ва тўлақонли ҳордиқ чиқаришни тарғиб қилишни мақсад қилган.

Мусобақа шартлари: 1,5 соатлик синов ва махсус сенсорлар

Беллашув жараёни оддий кўринса-да, ғолибларни аниқлашда юқори технологияли тиббий ёндашув қўлланилди:

  • Белгиланган вақт: Ҳар бир қатнашчига ухлаб қолиш ва ҳордиқ чиқариш учун роппа-роса 1,5 соат (90 дақиқа) вақт берилди;

  • Ақлли мониторинг: Иштирокчилар танасига махсус датчиклар ва қурилмалар ўрнатилди. Ушбу техникалар инсоннинг қанчалик тез ухлаб қолганини (уйқуга кетиш вақти) ҳамда уйқу фазасининг чуқурлиги ва мустаҳкамлигини аниқ қайд этиб борди;

  • Қатъий мезонлар: Энг тез чуқур уйқу фазасига кирган ва мияси тўлиқ дам олиш режимига ўтган иштирокчилар энг юқори балларга эга бўлди.

14 минг долларлик мукофот ва ғалати позалар учун совғалар

Чемпионатнинг молиявий жамғармаси ҳам жиддий тузилган бўлиб, ғолиблар қуйидагича тақдирланди:

  • Бош соврин — 2 миллион иена: Энг бенуқсон ва сифатли ухлаган қатнашчи 2 миллион иенадан зиёд (қарийб 14 000 АҚШ доллари) миқдоридаги бош пул мукофотини қўлга киритди;

  • Креатив номинациялар: Ташкилотчилар томошабинлар ва иштирокчилар кайфиятини кўтариш мақсадида қўшимча рағбатлантирувчи совринларни ҳам тақдим этишди — хусусан, каравотда энг ғалати, кулгили ва кутилмаган позада ухлаб қолган иштирокчиларга ҳам махсус совғалар улашилди.

Японияда ўтказилган ушбу ноодатий мусобақа ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиб, дунё бўйлаб кўплаб инсонлар учун «орзудаги иш ва мусобақа» сифатида катта қизиқиш уйғотмоқда.

ЯпонияКарошиУйқу мусобақаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда 90 дақиқалик уйқу мусобақаси ўтказиладиЯпонияда 90 дақиқалик уйқу мусобақаси ўтказилади12 сентябр 16:21Японияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқдаЯпонияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқда3 октябр 15:46Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг оладиЯпонияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади15 сентябр 20:49Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди17 август 18:20Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиЯпонияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошди20 сентябр 11:04120 долларлик қасос: Дўконга ўт қўйган ҳисобчи 2,7 млн. доллар зарар келтирди (видео)120 долларлик қасос: Дўконга ўт қўйган ҳисобчи 2,7 млн. доллар зарар келтирди (видео)28 сентябр 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?