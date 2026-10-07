Японияда уйқуга тўймайдиганлар мусобақасида 14 минг долларлик бош соврин топширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Японияда уйқуга тўймайдиганлар ўртасида ўтказилган мусобақада энг тез ва сифатли ухлаган иштирокчи 2 миллион иенадан зиёд (тахминан 14 000 АҚШ доллари) бош мукофотни қўлга киритди.
- Тадбирда иштирокчилар 1,5 соат давомида махсус сенсорлар ёрдамида мониторинг қилиниб, уларнинг уйқуга кетиш вақти ҳамда уйқу фазасининг чуқурлиги аниқланди.
Тинимсиз иш графиги ва меҳнатсеварлиги билан танилган Кунчиқар юртда навбатдаги ноодатий ва қизиқарли тадбир ташкил этилди. Японияда сурункали тарзда уйқуга тўймайдиган ва чарчоқдан қийналадиган инсонлар ўртасида расмий уйқу мусобақаси бўлиб ўтди. Маҳаллий ОАВ хабарига кўра, иштирокчилар шунчаки дам олиш эмас, балки катта миқдордаги пул мукофоти учун ҳам «кураш» олиб боришган.
Тадбир ташкилотчилари ушбу беллашув орқали жамиятнинг энг оғриқли муаммоларидан бири бўлган «кароши» (ортиқча иш ва уйқусизликдан чарчаш) синдромига диққат қаратиш ва тўлақонли ҳордиқ чиқаришни тарғиб қилишни мақсад қилган.
Мусобақа шартлари: 1,5 соатлик синов ва махсус сенсорлар
Беллашув жараёни оддий кўринса-да, ғолибларни аниқлашда юқори технологияли тиббий ёндашув қўлланилди:
Белгиланган вақт: Ҳар бир қатнашчига ухлаб қолиш ва ҳордиқ чиқариш учун роппа-роса 1,5 соат (90 дақиқа) вақт берилди;
Ақлли мониторинг: Иштирокчилар танасига махсус датчиклар ва қурилмалар ўрнатилди. Ушбу техникалар инсоннинг қанчалик тез ухлаб қолганини (уйқуга кетиш вақти) ҳамда уйқу фазасининг чуқурлиги ва мустаҳкамлигини аниқ қайд этиб борди;
Қатъий мезонлар: Энг тез чуқур уйқу фазасига кирган ва мияси тўлиқ дам олиш режимига ўтган иштирокчилар энг юқори балларга эга бўлди.
14 минг долларлик мукофот ва ғалати позалар учун совғалар
Чемпионатнинг молиявий жамғармаси ҳам жиддий тузилган бўлиб, ғолиблар қуйидагича тақдирланди:
Бош соврин — 2 миллион иена: Энг бенуқсон ва сифатли ухлаган қатнашчи 2 миллион иенадан зиёд (қарийб 14 000 АҚШ доллари) миқдоридаги бош пул мукофотини қўлга киритди;
Креатив номинациялар: Ташкилотчилар томошабинлар ва иштирокчилар кайфиятини кўтариш мақсадида қўшимча рағбатлантирувчи совринларни ҳам тақдим этишди — хусусан, каравотда энг ғалати, кулгили ва кутилмаган позада ухлаб қолган иштирокчиларга ҳам махсус совғалар улашилди.
Японияда ўтказилган ушбу ноодатий мусобақа ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиб, дунё бўйлаб кўплаб инсонлар учун «орзудаги иш ва мусобақа» сифатида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…