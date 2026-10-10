Таиланд қироли рафиқаси JAS 39C Gripen қирувчи самолётини ёлғиз бошқарди (видео)

·57·Дунё
Таиланд қироли рафиқаси JAS 39C Gripen қирувчи самолётини ёлғиз бошқарди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Таиланд қироличаси Сутхида Вачиралонгкорн ЖАС 39C Грипен қирувчи самолётини илк бор мустақил равишда бошқарди.
  • Қиролича парвоздан аввал самолётнинг техник ҳолатини шахсан кўздан кечириб, қирол Маҳа Вачиралонгкорннинг бевосита назорати остида муваффақиятли парвозни амалга оширди.
  • Ушбу ютуқ қиролича Сутхидага «Грипен Ордер Голден Патч» олтин нишонини тақдим этилиши билан тақдирланди ва Таиланд қуролли кучларида аёлларнинг ўрни ва салоҳиятини кўрсатди.

Таиланд қироллик оиласи халқаро ҳамжамият ва авиация ихлосмандлари диққатини тортган тарихий воқеани тақдим этди. Таиланд қироличаси Сутхида Вачиралонгкорн мамлакат ҳарбий-ҳаво кучлари таркибидаги замонавий кўпмақсадли JAS 39C Gripen товушдан тез учар қирувчи самолётини илк бор мустақил равишда, иккинчи учувчисиз ҳавога кўтарди.

Ушбу муваффақиятли парвоз қироличанинг мураккаб ҳарбий техникани юқори даражада бошқара олиш қобилияти ва касбий тайёргарлигини намойиш этди.

Парвозга шахсий тайёргарлик ва Қиролнинг бевосита назорати

Мураккаб ҳарбий самолётни бошқариш жараёни барча қатъий хавфсизлик протоколлари асосида кечди:

  • Парвозолди шахсий кўрик: Қиролича Сутхида самолёт кабинасига ўтиришдан аввал қирувчи самолётнинг техник ҳолати ва бошқарув тизимларини шахсан кўздан кечирди;

  • Қиролнинг нигоҳи остида: Парвознинг барча босқичларини, хусусан, қушдек кўкка кўтарилиш ва белгиланган йўлакка аниқ қўниш жараёнини унинг турмуш ўртоғи — Таиланд қироли Маҳа Вачиралонгкорн аэродромнинг ўзида туриб диққат билан кузатиб турди;

  • Гулдаста билан қарши олиш: Самолёт муваффақиятли қўнганидан сўнг, давлат раҳбари рафиқасини қўниш йўлагида шахсан гулдаста билан тантанали кутиб олди.

Олий эътироф: «Gripen Order Golden Patch» олтин нишони

Муваффақиятли якунланган парвоз давлат ва ҳарбий қўмондонлик томонидан муносиб баҳоланди:

  • Олтин нишон топширилди: Қироличанинг юксак маҳорати ва жасорати эътирофи сифатида, қирол унга фахрий «Gripen Order Golden Patch» номли олтин нишонни тантанали тарзда топширди;

  • Қуролли кучларда аёллар мавқеи: Бу тарихий парвоз нафақат қироличанинг шахсий ютуғи, балки Таиланд қуролли кучларида аёлларнинг муҳим ўрни ва салоҳияти рамзи сифатида ҳам катта маъно касб этди.

Таиланд қироллик оиласи давлат бошқаруви ва расмий вазифалар билан бир қаторда, профессионал ҳарбий авиация соҳасида ҳам жиддий тайёргарликка эга эканини яна бир бор исботлади.

Маха ВачиралонгкорнJAS 39C GripenТайланд ҚироличасиҚуролли кучларда аёллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швеция Украинага «Gripen» қирувчи самолётларини етказиб бермоқчи...Швеция Украинага «Gripen» қирувчи самолётларини етказиб бермоқчи...29 май 09:57Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиВенгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учди1 сентябр 09:40Трамп ҳамда Путин телефон орқали нималарни келишиб олди?Трамп ҳамда Путин телефон орқали нималарни келишиб олди?Бугун 17:29“Тараканлар партияси” асосчиси қўлга олинди (видео)“Тараканлар партияси” асосчиси қўлга олинди (видео)Бугун 16:01 Vantor сунъий йўлдоши Сатурнни коинотдан суратга олди Vantor сунъий йўлдоши Сатурнни коинотдан суратга олдиБугун 15:51Луис Энрикенинг қизи Сира Мартинес ўлим билан тугаган ЙТҲ иштирокчисига айландиЛуис Энрикенинг қизи Сира Мартинес ўлим билан тугаган ЙТҲ иштирокчисига айландиБугун 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди