Таиланд қироли рафиқаси JAS 39C Gripen қирувчи самолётини ёлғиз бошқарди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таиланд қироличаси Сутхида Вачиралонгкорн ЖАС 39C Грипен қирувчи самолётини илк бор мустақил равишда бошқарди.
- Қиролича парвоздан аввал самолётнинг техник ҳолатини шахсан кўздан кечириб, қирол Маҳа Вачиралонгкорннинг бевосита назорати остида муваффақиятли парвозни амалга оширди.
- Ушбу ютуқ қиролича Сутхидага «Грипен Ордер Голден Патч» олтин нишонини тақдим этилиши билан тақдирланди ва Таиланд қуролли кучларида аёлларнинг ўрни ва салоҳиятини кўрсатди.
Таиланд қироллик оиласи халқаро ҳамжамият ва авиация ихлосмандлари диққатини тортган тарихий воқеани тақдим этди. Таиланд қироличаси Сутхида Вачиралонгкорн мамлакат ҳарбий-ҳаво кучлари таркибидаги замонавий кўпмақсадли JAS 39C Gripen товушдан тез учар қирувчи самолётини илк бор мустақил равишда, иккинчи учувчисиз ҳавога кўтарди.
Ушбу муваффақиятли парвоз қироличанинг мураккаб ҳарбий техникани юқори даражада бошқара олиш қобилияти ва касбий тайёргарлигини намойиш этди.
Парвозга шахсий тайёргарлик ва Қиролнинг бевосита назорати
Мураккаб ҳарбий самолётни бошқариш жараёни барча қатъий хавфсизлик протоколлари асосида кечди:
Парвозолди шахсий кўрик: Қиролича Сутхида самолёт кабинасига ўтиришдан аввал қирувчи самолётнинг техник ҳолати ва бошқарув тизимларини шахсан кўздан кечирди;
Қиролнинг нигоҳи остида: Парвознинг барча босқичларини, хусусан, қушдек кўкка кўтарилиш ва белгиланган йўлакка аниқ қўниш жараёнини унинг турмуш ўртоғи — Таиланд қироли Маҳа Вачиралонгкорн аэродромнинг ўзида туриб диққат билан кузатиб турди;
Гулдаста билан қарши олиш: Самолёт муваффақиятли қўнганидан сўнг, давлат раҳбари рафиқасини қўниш йўлагида шахсан гулдаста билан тантанали кутиб олди.
Олий эътироф: «Gripen Order Golden Patch» олтин нишони
Муваффақиятли якунланган парвоз давлат ва ҳарбий қўмондонлик томонидан муносиб баҳоланди:
Олтин нишон топширилди: Қироличанинг юксак маҳорати ва жасорати эътирофи сифатида, қирол унга фахрий «Gripen Order Golden Patch» номли олтин нишонни тантанали тарзда топширди;
Қуролли кучларда аёллар мавқеи: Бу тарихий парвоз нафақат қироличанинг шахсий ютуғи, балки Таиланд қуролли кучларида аёлларнинг муҳим ўрни ва салоҳияти рамзи сифатида ҳам катта маъно касб этди.
Таиланд қироллик оиласи давлат бошқаруви ва расмий вазифалар билан бир қаторда, профессионал ҳарбий авиация соҳасида ҳам жиддий тайёргарликка эга эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…