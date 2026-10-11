Таиланд қироличаси Gripen қирувчи самолётида илк мустақил парвозини амалга оширди (видео)

·6·Дунё
Таиланд қироличаси Gripen қирувчи самолётида илк мустақил парвозини амалга оширди (видео)

Таиланд қироличаси Сутхида 8 октябрь куни JAS 39C Gripen қирувчи самолётида илк мустақил парвозини амалга оширди. Парвоз мамлакат жанубидаги Сураттхани провинциясида жойлашган Wing 7 ҳарбий авиабазасида бўлиб ўтди. Ушбу воқеани қирол Маха Вачиралонгкорн шахсан кузатиб борди.

Қиролича парвоздан олдин самолётнинг техник ҳолатини текширди, парвоз режасини кўриб чиқди ва белгиланган машғулот дастурини бажарди. У ҳавода 41 дақиқа бўлиб, самолётни муваффақиятли қўндирди. Парвоз якунлангач, қирол уни табриклаб, гулдаста ва Gripen самолётида парвоз қилган учувчиларга бериладиган фахрий олтин нишонни топширди.

Сутхида ушбу парвозга жиддий тайёргарлик кўрган. У 2026 йилнинг июнь ва июль ойларида назарий машғулотлар ҳамда фавқулодда вазиятларга оид тайёргарликдан ўтган, шунингдек, парвоз симуляторида 20 та машғулот бажарган. Биринчи мустақил парвозидан олдин икки ўринли JAS 39D Gripen самолётида ҳам 10 соатдан ортиқ учган.

Қироличанинг турли русумдаги ҳаво кемаларида тўплаган умумий парвоз тажрибаси 1 188 соатдан ошади. У Boeing 737 йўловчи самолётларида ҳам учган ва айрим расмий сафарларда қиролга иккинчи учувчи сифатида ҳамроҳлик қилган.

Бу воқеа Сутхиданинг авиация соҳасидаги тайёргарлигида муҳим босқич бўлди. У Таиландда Gripen қирувчи самолётини бошқарган илк аёл учувчи сифатида ҳам қайд этилди.

СутхидаJAS 39C GripenҚирол Маха ВачиралонгкорнWing 7 авиабаза
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиланд қироли рафиқаси JAS 39C Gripen қирувчи самолётини ёлғиз бошқарди (видео)Таиланд қироли рафиқаси JAS 39C Gripen қирувчи самолётини ёлғиз бошқарди (видео)Кеча 17:42Швеция Украинага «Gripen» қирувчи самолётларини етказиб бермоқчи...Швеция Украинага «Gripen» қирувчи самолётларини етказиб бермоқчи...29 май 09:57Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради1 август 19:02Британиялик эркак 28 йилда 29 давлатни пиёда кезиб чиқдиБританиялик эркак 28 йилда 29 давлатни пиёда кезиб чиқдиБугун 14:01Туркияда 2 синф ўқувчисининг давлат байроғига кўрсатган ҳурмати камерага тушди (видео)Туркияда 2 синф ўқувчисининг давлат байроғига кўрсатган ҳурмати камерага тушди (видео)Бугун 13:55Россияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмадиРоссияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмадиБугун 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди