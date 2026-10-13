НАТО Италияда йирик ядровий машғулотларни бошлади: Россия қандай муносабат билдирди?

·5·Дунё
НАТО Италияда йирик ядровий машғулотларни бошлади: Россия қандай муносабат билдирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • НАТО Италияда ҳар йили ўтказиладиган «Стеадфаст Ноон» ядровий машғулотларини бошлади, унда 17 та давлат иштирок этмоқда.
  • Машғулотларда ҳақиқий ядровий қуроллардан фойдаланилмайди ва улар олдиндан режалаштирилган бўлиб, бирон бир давлатга қарши қаратилмаган.
  • Россия ушбу машғулотлар Европадаги ҳарбий кескинликни ошириши ва минтақавий мувозанатга раҳна солиши мумкинлигидан хавотир билдирди.

Шимолий Атлантика альянси (НАТО) Италия ҳудудида ядровий тийиб туриш бўйича ўзининг ҳар йилги анъанавий «Steadfast Noon» ҳарбий машғулотларини бошлайди. Сешанба куни старт олиб, бир ҳафта давом этадиган ушбу маневрларда одатий ҳамда ядровий қурол ташишга мослаштирилган икки томонлама мақсадли махсус авиация воситалари синовдан ўтказилади.

Жорий йилдаги машғулотлар кўлами бўйича рекорд ўрнатди — унда альянсга аъзо 17 та давлат қатнашмоқда (солиштириш учун: 2024 йилда 13 та, 2025 йилда эса 14 та давлат иштирок этган).

Янги аъзолар, қирувчи учоқлар ва Франциянинг бойкоти

Ҳарбий маневрларда кучлар ва иштирокчилар қуйидагича тақсимланган:

  • Шимолий Европанинг тўлиқ иштироки: Альянснинг энг янги аъзолари саналган Финляндия ва Швеция машғулотларда қатнашишини тасдиқлади. Швеция шахсий таркибдан ташқари ўзининг машҳур JAS 39 Gripen қирувчи самолётини ҳам йўллади;

  • Европа авиацияси сафарбарлиги: Руминия Италияга F-16 қирувчиларини жўнатди, Германия учта Tornado учоғини ажратди, шунингдек, Туркия ва АҚШ ҳам тўлиқ парвоз экипажи ҳамда техник мутахассислари билан қатнашмоқда;

  • Франциянинг рад жавоби: Париж НАТОнинг ядровий режалаштириш гуруҳига кирмагани боис бу галги машғулотларда ҳам иштирок этишдан бош тортди.

Парвоз ҳудудлари ва хавфсизлик чоралари

Италиянинг Sole 24 ore нашри ҳамда альянс расмий маълумотларига кўра:

  • Жойлашув: Маневрлар Италия шимолидаги Авиано ва Геди авиабазалари яқинида ҳамда альянс масъулият ҳудудидаги кенг ҳаво ҳудудларида бўлиб ўтади (2023 йилдаги шундай машғулотларда учоқлар Италия, Хорватия ва Ўрта Ер денгизи узра парвоз қилган);

  • Ҳақиқий қурол ишлатилмайди: Италия Ҳарбий-ҳаво кучлари маълум қилишича, машғулотлар давомида ҳақиқий жанговар ядровий қуроллардан фойдаланилмайди;

  • Аввалдан режалаштирилган тадбир: Альянс ушбу парвозлар олдиндан белгиланганини, дунёдаги жорий сиёсий воқеаларга боғлиқ эмаслигини ва бирон бир муайян давлатга қарши қаратилмаганини алоҳида қайд этди.

Москванинг муносабати ва хавотирлари

НАТОнинг ушбу ҳаракатлари Россия томонидан эътироз билан кутиб олинди:

  • Тарангликнинг ортиши: Россиянинг Белгиядаги элчихонаси мазкур маневрлар, альянс расмийларининг «тинчлик мақсадлари» ҳақидаги баёнотларига қарамай, Европадаги ҳарбий кескинликни камайтиришга ёрдам бермаслигини маълум қилди;

  • Ядровий миссиялар хавфи: Россия томони Европа ҳудудида АҚШ тактик ядро қуроли жойлаштирилиши ҳамда альянснинг биргаликдаги ядровий амалиётлари минтақавий мувозанатга раҳна солаётгани юзасидан мунтазам хавотир билдириб келмоқда.

Маълумот ўрнида: ўтган йили Нидерландия, Белгия, Буюк Британия ва Дания ҳудудларида ўтказилган машғулотларда 70 га яқин ҳарбий самолёт ва 2 мингдан ортиқ ҳарбий хизматчи жалб қилинган эди.

НАТОSteadfast NoonЯдровий тийиб туришИталия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)24 сентябр 17:48АҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказдиАҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказди23 сентябр 12:57Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?4 август 19:35Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)16 сентябр 09:43«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди17 сентябр 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда