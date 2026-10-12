АҚШ 5 ёшдан бошлаб мигрант болаларга мамлакатни тарк этиш учун 3 минг доллар таклиф қилмоқда

·47·Дунё
АҚШ 5 ёшдан бошлаб мигрант болаларга мамлакатни тарк этиш учун 3 минг доллар таклиф қилмоқда

АҚШ ҳукумати мамлакатни ихтиёрий тарк этишга рози бўлган 5 ёшдан бошлаб вояга етмаган мигрантларга 3 минг доллардан пул таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Bloomberg Law нашри хабар берди.

Нашр маълумотларига кўра, бундай таклифлар иммиграция ишлари бўйича судларда кўриб чиқилаётган айрим болаларга билдирилмоқда. Баъзи ҳолларда бу таклифни Иммиграция ва божхона назорати хизмати (ICE) юристлари илгари сураётган бўлса, бошқа вазиятларда судьялар болаларга мамлакатни ихтиёрий тарк этиш имкониятини тушунтирмоқда.

Ҳуқуқ ҳимоячиларининг билдиришича, айрим болаларга бундай таклифлар ота-оналари ёки қонуний вакиллари иштирокисиз, баъзан эса юридик ёрдам олиш имкониятисиз тақдим этилмоқда. Уларнинг хавотирича, болалар бу қарорнинг ҳуқуқий оқибатларини тўлиқ англамасдан, бошпана сўраш ёки бошқа ҳимоя чораларидан воз кечиши мумкин.

2025 йилда ҳам АҚШ маъмурияти 14 ёш ва ундан катта, мамлакатга ота-онаси ёки қонуний васийсиз келган мигрант болаларга ўз ватанига ихтиёрий қайтиши учун 2 500 доллар таклиф қилгани ҳақида хабар берилган эди.

Ҳуқуқ ҳимоячилари янги таклиф болаларга босим ўтказиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда. АҚШ расмийлари эса мазкур таклиф юзасидан Bloomberg Law’нинг изоҳ сўровига дарҳол жавоб бермаган.

АҚШИммиграция ва божхона назорати хизмати (ICE)Bloomberg Lawминг доллар таклиф
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғиТабассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғи18 сентябр 07:50Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)22 сентябр 09:25Миср ўзбекистонликлар учун ёш чеклови, нақд пул талаби ва янги виза тартибини эълон қилдиМиср ўзбекистонликлар учун ёш чеклови, нақд пул талаби ва янги виза тартибини эълон қилди9 октябр 10:13Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиРоссияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ берди17 июл 11:50Владимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиВладимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилди10 сентябр 16:12Пентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгардиПентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгарди5 сентябр 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди