Баҳам кўрган дўстлар: Инсон ва кийикча ўртасидаги самимий видео тармоқларни забт этди

·55·Дунё
Баҳам кўрган дўстлар: Инсон ва кийикча ўртасидаги самимий видео тармоқларни забт этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Украиналик блогер Юра Ладнийнинг кийикча Боря билан бир тарвузни баҳам кўраётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда 1 миллиондан ортиқ «лайк» ва ўн минглаб изоҳлар тўплади.
  • Видеода инсон ва жонивор ўртасидаги ўзаро ишонч ва меҳр-оқибат яққол намоён бўлади.
  • Мухлислар Борянинг одамга ўрганиб қолганини таъкидлаб, уни ёввойи табиатга эмас, балки меҳрибон қўлларда асраб-авайлашни сўрашмоқда.

Ижтимоий тармоқларда инсон ва ёввойи табиат ўртасидаги ақл бовар қилмас самимий дўстлик акс этган навбатдаги видеоролик чинакам хитга айланди. Украиналик блогер Юра Ладний ўзи парваришлаб келаётган кийикча билан битта ширин тарвуз бўлагини баҳам кўраётгани тасвирланган лавҳа қисқа вақт ичида 1 миллиондан ортиқ «лайк» ва ўн минглаб илиқ изоҳлар тўплади.

Инсон ва нозик жонивор ўртасидаги меҳр-оқибат акс этган бу кадрлар нафақат миллионлаб фойдаланувчилар юзига табассум югуртди, балки тармоқнинг энг қайноқ вирус мавзуларидан бирига айланди.

«Боря тарвузни одамларга ўхшаб ейди»: Видеода нималар акс этган?

Қуёшли очиқ ҳавода олинган видеолавҳа ўзининг соддалиги ва табиийлиги билан томошабинни ўзига тортади:

  • Бир бўлак — икки ҳисса қувонч: Қўлида бир палла қип-қизил тарвуз ушлаб турган эркак уни кийикча билан навбатма-навбат паққос туширади. Жонивор ҳеч қандай қўрқув ва чўчишсиз одам қўлидан ширин полиз маҳсулотини иштаҳа билан тишлайди;

  • Оғиз тўла лаззат: Тарвуз шарбати оқиб турган эликча худди эрка боладек емишдан баҳра олиб, тумшуқларини ялайди. Бу жараён эса томошабинга беғубор ҳиссиётлар улашади;

  • Ўзаро тўлиқ ишонч: Жониворнинг одамга бу қадар яқин туриши, кўзларидаги меҳр ва хотиржамлик улар узоқ вақтдан бери бирга эканини ҳамда чинакам меҳр-муҳаббат кўриб улғаяётганини яққол намоён этади.

Мухлисларнинг олқиши: «Кулимсирамасдан томоша қилиб бўлмайди»

Видео остида дунёнинг турли бурчакларидан минглаб фойдаланувчилар самимий ва ҳазиломуз изоҳлар қолдирмоқда:

  • «Боря шош, бўлмаса тугатиб қўяди!»: Изоҳ қолдирувчилар кийикчанинг исми Боря эканини айтиб, «Боря, тезроқ тишла, бўлмаса Юра сенга қолдирмайди», дея ҳазил қилишмоқда;

  • «Уни ўрмонга қўйиб юборманг»: Мухлислар жониворнинг одамга жуда ўрганиб қолганини кўриб, уни ёввойи табиатга эмас, балки меҳрибон қўлларда асраб-авайлашни сўрашмоқда;

  • Чексиз ижобий кайфият: Кўпчилик ушбу қисқа ролик оғир кун тартиби фонида руҳиятни кўтарувчи, дунёдаги энг соф ва чиройли дўстлик намунаси эканини таъкидламоқда.

Инсон ва жониворлар ўртасидаги бундай самимий муносабат меҳр ва ғамхўрлик ҳар қандай чегараларни йўққа чиқаришининг яна бир ёрқин исботи бўлди.

Юра ЛаднийБорястравбериинсон-ёввойи дўстлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефисиАрман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефиси24 сентябр 11:09АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!27 сентябр 08:25Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушдиСаудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди29 сентябр 09:31Тарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилдиТарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилди2 октябр 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда