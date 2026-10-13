Баҳам кўрган дўстлар: Инсон ва кийикча ўртасидаги самимий видео тармоқларни забт этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украиналик блогер Юра Ладнийнинг кийикча Боря билан бир тарвузни баҳам кўраётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда 1 миллиондан ортиқ «лайк» ва ўн минглаб изоҳлар тўплади.
- Видеода инсон ва жонивор ўртасидаги ўзаро ишонч ва меҳр-оқибат яққол намоён бўлади.
- Мухлислар Борянинг одамга ўрганиб қолганини таъкидлаб, уни ёввойи табиатга эмас, балки меҳрибон қўлларда асраб-авайлашни сўрашмоқда.
Ижтимоий тармоқларда инсон ва ёввойи табиат ўртасидаги ақл бовар қилмас самимий дўстлик акс этган навбатдаги видеоролик чинакам хитга айланди. Украиналик блогер Юра Ладний ўзи парваришлаб келаётган кийикча билан битта ширин тарвуз бўлагини баҳам кўраётгани тасвирланган лавҳа қисқа вақт ичида 1 миллиондан ортиқ «лайк» ва ўн минглаб илиқ изоҳлар тўплади.
Инсон ва нозик жонивор ўртасидаги меҳр-оқибат акс этган бу кадрлар нафақат миллионлаб фойдаланувчилар юзига табассум югуртди, балки тармоқнинг энг қайноқ вирус мавзуларидан бирига айланди.
«Боря тарвузни одамларга ўхшаб ейди»: Видеода нималар акс этган?
Қуёшли очиқ ҳавода олинган видеолавҳа ўзининг соддалиги ва табиийлиги билан томошабинни ўзига тортади:
Бир бўлак — икки ҳисса қувонч: Қўлида бир палла қип-қизил тарвуз ушлаб турган эркак уни кийикча билан навбатма-навбат паққос туширади. Жонивор ҳеч қандай қўрқув ва чўчишсиз одам қўлидан ширин полиз маҳсулотини иштаҳа билан тишлайди;
Оғиз тўла лаззат: Тарвуз шарбати оқиб турган эликча худди эрка боладек емишдан баҳра олиб, тумшуқларини ялайди. Бу жараён эса томошабинга беғубор ҳиссиётлар улашади;
Ўзаро тўлиқ ишонч: Жониворнинг одамга бу қадар яқин туриши, кўзларидаги меҳр ва хотиржамлик улар узоқ вақтдан бери бирга эканини ҳамда чинакам меҳр-муҳаббат кўриб улғаяётганини яққол намоён этади.
Мухлисларнинг олқиши: «Кулимсирамасдан томоша қилиб бўлмайди»
Видео остида дунёнинг турли бурчакларидан минглаб фойдаланувчилар самимий ва ҳазиломуз изоҳлар қолдирмоқда:
«Боря шош, бўлмаса тугатиб қўяди!»: Изоҳ қолдирувчилар кийикчанинг исми Боря эканини айтиб, «Боря, тезроқ тишла, бўлмаса Юра сенга қолдирмайди», дея ҳазил қилишмоқда;
«Уни ўрмонга қўйиб юборманг»: Мухлислар жониворнинг одамга жуда ўрганиб қолганини кўриб, уни ёввойи табиатга эмас, балки меҳрибон қўлларда асраб-авайлашни сўрашмоқда;
Чексиз ижобий кайфият: Кўпчилик ушбу қисқа ролик оғир кун тартиби фонида руҳиятни кўтарувчи, дунёдаги энг соф ва чиройли дўстлик намунаси эканини таъкидламоқда.
Инсон ва жониворлар ўртасидаги бундай самимий муносабат меҳр ва ғамхўрлик ҳар қандай чегараларни йўққа чиқаришининг яна бир ёрқин исботи бўлди.
Изоҳлар 0
…