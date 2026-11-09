“Юра даври парки” ҳаётда: Индонезияда болалар улкан илонни сирпанчиққа айлантирди (видео)
Индонезияда тасвирга олинган ноодатий лавҳалар ижтимоий тармоқларда томошабинларнинг эътиборини тортмоқда. Видеода бир гуруҳ болалар ўзларидан бир неча баробар катта бўлган баҳайбат илон устида сирпаниб, уни худди болалар майдончасидаги сирпанчиқдек ишлатаётгани акс этган.
Кутилмаган манзарани кўрганлар бу ҳолатни машҳур "Юра даври парки" фильмидаги саҳналарга қиёсламоқда. Чунки улкан судралиб юрувчи устида бемалол ўйнаётган болаларни кўриш гўё фантастик фильм воқеалари ҳақиқатга айлангандек таассурот уйғотади.
Видеода болалар илоннинг танаси бўйлаб сирпаниб, бир-бирлари билан ўйнаётгани кўринади. Уларнинг ноодатий машғулоти атрофдагиларни ҳам ҳайратга солган, ҳам кулдирган. Айрим интернет фойдаланувчилари эса бу манзарани кўриб, болалар учун энг ноодатий сирпанчиқ топилганини ҳазил тариқасида таъкидлашмоқда.
Бироқ бундай ҳолат ташқи томондан қизиқарли кўринса-да, ёввойи ёки катта судралиб юрувчилар билан эҳтиётсиз муносабатда бўлиш хавфли. Илоннинг хатти-ҳаракатини олдиндан билиш қийин, шу сабабли ҳайвонлар билан бундай ўйинларни такрорлаш тавсия этилмайди.
Шунга қарамай, Индонезиядан тарқалган ушбу ғайриоддий видео интернет фойдаланувчиларига кутилмаган ва унутилмас манзарани тақдим этди.
Изоҳлар 0
…