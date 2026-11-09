“Юра даври парки” ҳаётда: Индонезияда болалар улкан илонни сирпанчиққа айлантирди (видео)

·6·Дунё
“Юра даври парки” ҳаётда: Индонезияда болалар улкан илонни сирпанчиққа айлантирди (видео)

Индонезияда тасвирга олинган ноодатий лавҳалар ижтимоий тармоқларда томошабинларнинг эътиборини тортмоқда. Видеода бир гуруҳ болалар ўзларидан бир неча баробар катта бўлган баҳайбат илон устида сирпаниб, уни худди болалар майдончасидаги сирпанчиқдек ишлатаётгани акс этган.

Кутилмаган манзарани кўрганлар бу ҳолатни машҳур "Юра даври парки" фильмидаги саҳналарга қиёсламоқда. Чунки улкан судралиб юрувчи устида бемалол ўйнаётган болаларни кўриш гўё фантастик фильм воқеалари ҳақиқатга айлангандек таассурот уйғотади.

Видеода болалар илоннинг танаси бўйлаб сирпаниб, бир-бирлари билан ўйнаётгани кўринади. Уларнинг ноодатий машғулоти атрофдагиларни ҳам ҳайратга солган, ҳам кулдирган. Айрим интернет фойдаланувчилари эса бу манзарани кўриб, болалар учун энг ноодатий сирпанчиқ топилганини ҳазил тариқасида таъкидлашмоқда.

Бироқ бундай ҳолат ташқи томондан қизиқарли кўринса-да, ёввойи ёки катта судралиб юрувчилар билан эҳтиётсиз муносабатда бўлиш хавфли. Илоннинг хатти-ҳаракатини олдиндан билиш қийин, шу сабабли ҳайвонлар билан бундай ўйинларни такрорлаш тавсия этилмайди.

Шунга қарамай, Индонезиядан тарқалган ушбу ғайриоддий видео интернет фойдаланувчиларига кутилмаган ва унутилмас манзарани тақдим этди.

Индонезияилонижтимоий тармоқларвидео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон учта гольф тўпини ютиб юбордиИлон учта гольф тўпини ютиб юборди25 сентябр 08:18Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)27 октябр 18:05Ҳушсиз илонга сунъий нафас бериб қутқарган эркак ҳаммани ҳайратда қолдирдиҲушсиз илонга сунъий нафас бериб қутқарган эркак ҳаммани ҳайратда қолдирди28 сентябр 05:00Бахтли қучоқлашув: бўғма илон чангалига тушган коала боласи қандай омон қолди? (видео)Бахтли қучоқлашув: бўғма илон чангалига тушган коала боласи қандай омон қолди? (видео)6 ноябр 19:07Японияда самолёт поли остидан илон топилиб, рейс бекор қилиндиЯпонияда самолёт поли остидан илон топилиб, рейс бекор қилинди22 октябр 10:56Краковдаги қонли ҳужум ортидан гумонланувчининг ота-онаси ва синглисининг ҳам жасадлари топилдиКраковдаги қонли ҳужум ортидан гумонланувчининг ота-онаси ва синглисининг ҳам жасадлари топилдиБугун 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди