Сув остидаги хавф: Кучли бўрондан сўнг Флорида кўчаларини тимсоҳлар эгаллаб олди

·94·Дунё
Сув остидаги хавф: Кучли бўрондан сўнг Флорида кўчаларини тимсоҳлар эгаллаб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Флорида штатида юз берган кучли бўрон ва рекорд даражадаги ёғингарчиликлар оқибатида йирик аллигаторлар аҳоли яшаш пунктларига кириб келди.
  • 2026 йил ноябр ойи бошидаги тошқинлар натижасида сув сати кўтарилиб, йиртқичларнинг табиий яшаш муҳити чегаралари йўқолиши ва уларнинг хавфсиз жой излаши ушбу ҳолатга сабаб бўлди.

АҚШнинг Флорида штатида юз берган кучли бўрон ва рекорд даражадаги ёғингарчиликлар ортидан аҳоли яшаш пунктларида ҳақиқий табиат хавфи юзага келди. 2026 йил ноябрь ойи бошида кузатилган ҳалокатли тошқинлар натижасида штатнинг Мельбурн (Melbourne) каби шаҳарларида сув босган кўчалар ва турар жойлар ҳовлиларида йирик аллигаторлар очиқдан-очиқ сузиб юргани акс этган видеолар тарқалди.

Маҳаллий аҳоли учун бундай манзара таниш бўлса-да, бу галги сув тошқини миқёси туфайли йиртқичлар одамлар яшайдиган ҳудудларга ҳаддан ташқари яқин келиб қолган.

Тимсоҳлар кўчаларда қандай пайдо бўлди?

Ёввойи табиат мутахассислари мазкур хавфли ҳодисанинг 2 та асосий биологик ва географик омилини кўрсатмоқда:

  • Табиий яшаш муҳитининг чегарасиз кенгайиши: Ёғингарчилик оқибатида сув сатҳи кескин кўтарилганда, маҳаллий ботқоқлик, канал ва кўлларнинг чегаралари бутунлай йўқолади. Оқибатда аллигаторлар сув оқими билан биргаликда аҳоли пункти кўчалари, автотураргоҳлар ва турар жой биноларининг ҳовлиларигача тўсиқсиз сузиб кириб боради;

  • Стресс ва хавфсиз бошпана излаш: Кучли бўронлар, шамол шовқини ва сув босими ёввойи жонзотлар, жумладан тимсоҳлар ва заҳарли илонларда кучли стрессни юзага келтиради. Улар хавфсизроқ, тинчроқ ва оқими камроқ пана жой қидириб, фаол ҳаракатлана бошлайди.

Ёввойи табиат хизмати (FWC) огоҳлантиради: Лойқа сув остидаги яширин хавф

Флориданинг Ёввойи табиатни муҳофаза қилиш хизмати (FWC) ва маҳаллий ҳукумат фуқароларни огоҳликка чақириб, қатъий кўрсатмалар берди:

  • Кўчага чиқишдан тийилиш: Аҳолига тошқин сувлари тўлиқ чекинмагунча кўчаларда пиёда ёки кичик қайиқларда ҳаракатланмаслик тавсия этилмоқда;

  • Кўринмас йиртқичлар хавфи: Лойқа тошқин сувлари остида нафақат кучли ва хавфли оқим, балки кўзга кўринмай яширинган, ҳар лаҳзада ҳужум қилишга шай йиртқичлар бўлиши мумкин;

  • Табиий қайтиш жараёни: Мутахассисларнинг таъкидлашича, сув сатҳи пасайиб, оқим ўз ўзанига қайтганидан сўнг, аллигаторлар одатда инсонлар яшайдиган ҳудудларни ўз ихтиёри билан тарк этиб, табиий ботқоқликларига қайтади.

ФлоридаМельбурнАллигаторларFWC
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказиладиТимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказилади17 сентябр 15:28Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)28 сентябр 20:16Флоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиФлоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилди13 август 18:48Англияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилдиАнглияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилди19 июн 02:19Исроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчиИсроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчи18 июл 03:18Англияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олиндиАнглияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олинди18 июн 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди