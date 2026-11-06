Сув остидаги хавф: Кучли бўрондан сўнг Флорида кўчаларини тимсоҳлар эгаллаб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Флорида штатида юз берган кучли бўрон ва рекорд даражадаги ёғингарчиликлар оқибатида йирик аллигаторлар аҳоли яшаш пунктларига кириб келди.
- 2026 йил ноябр ойи бошидаги тошқинлар натижасида сув сати кўтарилиб, йиртқичларнинг табиий яшаш муҳити чегаралари йўқолиши ва уларнинг хавфсиз жой излаши ушбу ҳолатга сабаб бўлди.
АҚШнинг Флорида штатида юз берган кучли бўрон ва рекорд даражадаги ёғингарчиликлар ортидан аҳоли яшаш пунктларида ҳақиқий табиат хавфи юзага келди. 2026 йил ноябрь ойи бошида кузатилган ҳалокатли тошқинлар натижасида штатнинг Мельбурн (Melbourne) каби шаҳарларида сув босган кўчалар ва турар жойлар ҳовлиларида йирик аллигаторлар очиқдан-очиқ сузиб юргани акс этган видеолар тарқалди.
Маҳаллий аҳоли учун бундай манзара таниш бўлса-да, бу галги сув тошқини миқёси туфайли йиртқичлар одамлар яшайдиган ҳудудларга ҳаддан ташқари яқин келиб қолган.
Тимсоҳлар кўчаларда қандай пайдо бўлди?
Ёввойи табиат мутахассислари мазкур хавфли ҳодисанинг 2 та асосий биологик ва географик омилини кўрсатмоқда:
Табиий яшаш муҳитининг чегарасиз кенгайиши: Ёғингарчилик оқибатида сув сатҳи кескин кўтарилганда, маҳаллий ботқоқлик, канал ва кўлларнинг чегаралари бутунлай йўқолади. Оқибатда аллигаторлар сув оқими билан биргаликда аҳоли пункти кўчалари, автотураргоҳлар ва турар жой биноларининг ҳовлиларигача тўсиқсиз сузиб кириб боради;
Стресс ва хавфсиз бошпана излаш: Кучли бўронлар, шамол шовқини ва сув босими ёввойи жонзотлар, жумладан тимсоҳлар ва заҳарли илонларда кучли стрессни юзага келтиради. Улар хавфсизроқ, тинчроқ ва оқими камроқ пана жой қидириб, фаол ҳаракатлана бошлайди.
Ёввойи табиат хизмати (FWC) огоҳлантиради: Лойқа сув остидаги яширин хавф
Флориданинг Ёввойи табиатни муҳофаза қилиш хизмати (FWC) ва маҳаллий ҳукумат фуқароларни огоҳликка чақириб, қатъий кўрсатмалар берди:
Кўчага чиқишдан тийилиш: Аҳолига тошқин сувлари тўлиқ чекинмагунча кўчаларда пиёда ёки кичик қайиқларда ҳаракатланмаслик тавсия этилмоқда;
Кўринмас йиртқичлар хавфи: Лойқа тошқин сувлари остида нафақат кучли ва хавфли оқим, балки кўзга кўринмай яширинган, ҳар лаҳзада ҳужум қилишга шай йиртқичлар бўлиши мумкин;
Табиий қайтиш жараёни: Мутахассисларнинг таъкидлашича, сув сатҳи пасайиб, оқим ўз ўзанига қайтганидан сўнг, аллигаторлар одатда инсонлар яшайдиган ҳудудларни ўз ихтиёри билан тарк этиб, табиий ботқоқликларига қайтади.
Изоҳлар 0
…