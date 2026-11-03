Қозоғистонда иккинчи Амур йўлбарси ёввойи табиатга қўйиб юборилди (видео)

·64·Дунё
Қозоғистонда иккинчи Амур йўлбарси ёввойи табиатга қўйиб юборилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 31 октябр куни Қозоғистоннинг «Иле-Балхаш» давлат табиат резерватида Амур номли эркак йўлбарс ёввойи табиатга қўйиб юборилди.
  • У мамлакатда йўлбарслар популяциясини тиклаш дастури доирасида табиатга қайтарилган иккинчи жонивор бўлиб, унга ҳаракатларини кузатиш учун сунъий йўлдош тизимига уланган бўйинбоғ тақилган.
  • Дастур доирасида 31 июл куни қўйиб юборилган Үмид номли урғочи йўлбарс янги ҳудудга муваффақиятли мослашган.

31 октябрь куни Қозоғистоннинг «Иле-Балхаш» давлат табиат резерватида Амур номли эркак йўлбарс ёввойи табиатга қўйиб юборилди. У мамлакатда йўлбарслар популяциясини тиклаш дастури доирасида табиий муҳитга қайтарилган иккинчи йўлбарс бўлди.

Йўлбарс табиатга қўйиб юборилишидан аввал мутахассислар назоратидаги махсус мослашув вольерида сақланган. Ветеринарлар унинг соғлиғи, хулқ-атвори, мустақил ов қилиш қобилияти ва инсонлар борлигига муносабатини текширган. Синовлар натижасида Амурнинг ёввойи табиатда мустақил яшашга тайёрлиги тасдиқланган.

Ҳайвоннинг кейинги ҳаракатларини кузатиб бориш учун унга сунъий йўлдош тизимига уланган махсус бўйинбоғ тақилган. Бу орқали мутахассислар унинг қаерда ҳаракатланаётгани ва янги муҳитга қандай мослашаётганини назорат қилиб боради.

Дастур доирасида биринчи бўлиб, 31 июль куни Үмид (Умид) номли урғочи йўлбарс табиат қўйнига қўйиб юборилган эди. Мутахассислар маълумотига кўра, у янги ҳудудга яхши мослашган ва мустақил ов қилмоқда. Қозоғистонга олиб келинган яна икки йўлбарс боласи эса ҳозирча мутахассислар назоратида қолмоқда. Улар етарли ёшга етгач ва зарур синовлардан ўтгач, табиатга қўйиб юборилиши мумкин.

Қайд этилишича, йўлбарслар Қозоғистон ҳудудида 70 йилдан ортиқ вақт давомида ёввойи табиатда учрамаган. Бу ерларда тарихан Туран йўлбарси яшаган, бироқ ўтган аср ўрталаридан бошлаб браконьерлик, табиий яшаш муҳитининг бузилиши ва озуқа базасининг қисқариши оқибатида улар йўқолиб кетган.

Ҳозирда мамлакатда йўлбарсларнинг тарихий яшаш ҳудудида популяциясини тиклаш дастури амалга оширилмоқда. Бунинг учун генетик жиҳатдан Туран йўлбарсига яқин бўлган Амур йўлбарслари танланган. Дастур фақат ҳайвонларни табиатга қўйиб юбориш билан чекланмай, уларнинг яшаш муҳитини тиклаш ва озуқа манбаларини кўпайтиришни ҳам қамраб олади.

Иле-БалхашАмур йўлбарсиТуран йўлбарсиҚозоғистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиҚозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилди4 август 17:30Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)18 август 16:00Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болалади6 август 03:0311 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилди11 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилдиБугун 10:24Қозоғистонда давлат тўнтаришига уриниш фош этилди: МХҚ Атирауда 10 кишини қўлга олдиҚозоғистонда давлат тўнтаришига уриниш фош этилди: МХҚ Атирауда 10 кишини қўлга олдиБугун 10:12Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Бугун 10:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда