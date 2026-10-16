Дунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилди

·55·Дунё
Дунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон АҚШ ҳарбий кучлари минтақани тарк эца, Ҳурмуз бўғозининг тўлиқ очилишини ва минтақа давлатлари иштирокида коллектив хавфсизлик кафолатланишини шарт қилиб қўйди.
  • Октябр ойида ушбу сув йўлидаги кескинлик тарихий чўққига чиқиб, қисқа муддат ичида камида 10 та савдо кемасига ҳужум уюштирилди, жумладан, 11 октябр куни бир суткада 6 та кема ҳужумга учради.

Дунёнинг энг муҳим нефть артерияси ҳисобланган Ҳурмуз бўғозидаги вазият ўзининг энг критик ва хавфли нуқтасига етди. Эрон Қуролли кучлари расмий вакили Муҳаммад Акраминиа минтақадаги кемалар қатнови ва бўғознинг очилиши бўйича Вашингтонга нисбатан очиқчасига кескин шарт қўйди.

Pars Today хабарига кўра, Теҳрон минтақадаги хавфсизлик инқирозининг асосий сабабчиси сифатида АҚШ ҳарбий кучларини кўрсатмоқда.

«АҚШ кетмаса, ўзимиз ҳайдаб чиқарамиз»: Эроннинг расмий баёноти

Муҳаммад Акраминиа ижтимоий тармоқдаги саҳифасида минтақа келажагига доир қуйидаги қатъий позицияни билдирди:

  • Бўғознинг очилиш шарти: «Агар АҚШ минтақани тарк этса, Ҳурмуз бўғози тўлиқ очилади, минтақа давлатлари иштирокида коллектив хавфсизлик кафолатланади ва жаҳон иқтисодиёти тикланиш учун кучли туртки олади;

  • Очиқ огоҳлантириш: Агар АҚШ ўз ихтиёри билан чиқиб кетмаса, биз уларни минтақадан ҳайдаб чиқарамиз», — дея таъкидлади Эрон ҳарбий қўмондонлиги вакили.

Антирекорд: Бир неча кунда 10 дан ортиқ кемага ҳужум уюштирилди

Буюк Британиянинг Денгиз савдо ташувлари бошқармаси (UKMTO) берган маълумотларга кўра, октябрь ойида сув йўлидаги кескинлик тарихий чўққига чиқди:

  • Рекорд даражадаги ҳужумлар: Қисқа муддат ичида камида 10 та савдо кемасига зарба берилган бўлиб, бу можаро бошланганидан буён қайд этилган энг юқори кўрсаткичдир;

  • Бир суткада 6 та кема: Айниқса, 11 октябрь куни бир сутканинг ўзида нақ 6 та кема ҳужумга учрагани хабар қилинди;

  • Ёнғинлар, чўкиш ва қурбонлар: Кемаларнинг денгиз қоидаларини бузгани баҳона қилинган ушбу зарбалар оқибатида суднолар ёниб, чўкиб кетмоқда. Хусусан, «Cape Dao» юк кемасига қилинган ҳужум оқибатида Ҳиндистон фуқароси ҳалок бўлган, бир қатор танкерлар эса денгиз миналарига дуч келган.

Нима учун Ҳурмуз бўғози бутун дунё учун муҳим?

Мазкур инқирознинг кўлами глобал даражага эга:

  • Дунё нефтининг 20 фоизи: Ер юзида истеъмол қилинадиган жами хом нефтнинг тахминан 20 фоизи айнан шу тор бўғоз орқали танкерларда жаҳон бозорларига олиб чиқилади;

  • Глобал нархлар ва инфляция: Бўғознинг ёпилиши ёки ундаги тўхтовсиз ҳужумлар аллақачон жаҳон бўйлаб ёқилғи нархлари, логистика харажатлари ва глобал инфляцияга тўғридан-тўғри салбий таъсир кўрсатмоқда.

Ҳурмуз бўғозидаги ҳарбий қарама-қаршилик яқин кунларда дипломатик йўл билан ҳал этилмаса, минтақада кенг кўламли янги уруш ўчоғи юзага келиши мумкин.

Ҳурмуз бўғозиЭрон Қуролли кучлариUKMTOНефть сехти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба бердиЭрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди8 октябр 13:22Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)28 сентябр 11:36Танкерга снаряд келиб тушди: Уммон соҳиллари яқинида нефть кемаси ҳужумга учрадиТанкерга снаряд келиб тушди: Уммон соҳиллари яқинида нефть кемаси ҳужумга учради3 октябр 16:12Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиКеча 23:01Яқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкинЯқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкин29 сентябр 09:40Аббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилдиАббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилди27 сентябр 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди