Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди

·45·Дунё
Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефт танкерига зарба берди, бу эса Форс кўрфазидаги ҳарбий кескинликнинг янги босқичга чиққанидан далолат беради.
  • Ушбу ҳодиса Эроннинг ўзига қарши қўлланилган транспорт блокадасини айланиб ўтиш учун фойдаланилаётган Ҳурмуз бўғозидаги денгиз йўналишларини тўлиқ ёпиб қўйишини эълон қилганидан сўнг юз берди.

Яқин Шарқдаги энг муҳим нефть артерияси бўлган Форс кўрфазида ҳарбий кескинлик янги хавфли босқичга чиқди. Британия денгиз хавфсизлиги агентлиги маълумотларига таяниб The Guardian нашрининг хабар беришича, Эрон Қатар қирғоқлари яқинида навбатдаги йирик нефть танкерига снарядлар орқали зарба йўллаган.

Ушбу ҳодиса расмий Теҳроннинг ўзига қарши қўлланилган транспорт блокадасини айланиб ўтиш учун фойдаланилаётган Ҳурмуз бўғозидаги денгиз йўналишларини тўлиқ ёпиб қўйишини эълон қилганидан сўнг содир бўлди.

Қатар яқинидаги ҳужум: Снарядлар қаердан ва қандай урилди?

Британия денгиз савдо операциялари бошқармаси (UKMTO) воқеа тафсилотларини қайд этди:

  • Зарба масофаси: Ҳужумга учраган савдо кемаси Форс кўрфазида, Ҳурмуз бўғозидан 500 километр ғарбда сузиб кетаётган бўлган;

  • Кетма-кет зарбалар: Бошқарманинг шошилинч ҳисоботига кўра, танкер бортига бир нечта ҳарбий снарядлар тўғридан-тўғри келиб урилган ва бу кема ҳаракатига хавф туғдирган;

  • Блокада жавоби: Ҳужум Эроннинг минтақавий транспорт қамалини амалда кучайтириш қарори билан узвий боғлиқ экани айтилмоқда.

Ҳурмуз бўғозидаги «оловли ҳафта»: 12 та кемага зарба берилди

Хавфсизлик хизматларидаги бир нечта манбалар таъкидлашича, ҳудуддаги вазият фалокатли даражада мураккаблашган:

  • Бир ҳафтада 12 та ҳужум: 5 октябрда якунланган сўнгги ҳафтанинг ўзида бўғоз ҳудудида нефть, суюлтирилган табиий газ (LNG) ҳамда углеводород хомашёсини ташувчи камида 12 та танкер ҳужумга учраган;

  • Жабрланган денгизчилар: Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги Ҳурмуз бўғозида нишонга олинган Панама байроғи остидаги танкерда камида 12 нафар экипаж аъзоси жароҳатланганини расман маълум қилди;

  • Дронлар ва КСИР ҳаракати: АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари тизимидаги кузатув хизмати Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР) катерлари ва зарбдор учувчисиз қурилмалари бўғоз орқали ўтаётган тижорат кемаларини узлуксиз таъқиб қилаётганини билдирди.

Нефть бозорига таҳдид ва геосиёсий тўқнашув

Минтақадаги тўқнашувларнинг тарихи ва унинг глобал иқтисодиётга хавфи:

  • 28 февралдан кейинги давр: 28 февралда АҚШ ва Исроилнинг Эрон ҳудудига йўллаган зарбаларидан сўнг, Форс кўрфазидаги нефть ва юк кемалари тинимсиз нишонга олина бошланди;

  • Ягона энергетик дарвоза: Ҳурмуз бўғози минтақанинг улкан углеводород захираларини жаҳон бозорига олиб чиқувчи ягона муҳим сув йўли ҳисобланади. Бу ердаги ҳар бир кескинлик жаҳонда нефть ва газ нархларининг кескин кўтарилишига замин яратмоқда.

Ҳурмуз бўғози ва Қатар акваториясида кузатилаётган бундай кўламли ҳужумлар денгиз транспорти қатновини тўхтатиб қўйиш хавфини туғдириб, халқаро савдо йўлларининг хавфсизлигини жиддий сўроқ остида қолдирмоқда.

Форс кўрфазиҲурмуз бўғозиЭронUKMTO
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Танкерга снаряд келиб тушди: Уммон соҳиллари яқинида нефть кемаси ҳужумга учрадиТанкерга снаряд келиб тушди: Уммон соҳиллари яқинида нефть кемаси ҳужумга учради3 октябр 16:12“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди27 сентябр 11:09Яқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкинЯқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкин29 сентябр 09:40Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)28 сентябр 11:36Аббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилдиАббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилди27 сентябр 22:20Эрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқдаЭрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқда15 сентябр 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?