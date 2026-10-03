Танкерга снаряд келиб тушди: Уммон соҳиллари яқинида нефть кемаси ҳужумга учради
Яқин Шарқ сувларида стратегик аҳамиятга эга денгиз йўллари яна кескинлик ўчоғига айланди. 3 октябрь куни Уммон соҳиллари яқинида хом нефть олиб кетаётган йирик танкерга номаълум снаряд келиб урилди.
Бу ҳақда Буюк Британиянинг Денгиз савдо операциялари бошқармаси (UKMTO) халқаро юк ташувчилар ва денгизчиларни огоҳлантирувчи шошилинч баёнотида маълум қилди.
Ҳодиса тафсилотлари: Зарба чап бортга берилган
UKMTO берган маълумотларга кўра, фавқулодда ҳодиса Уммон қирғоқларидан тўрт денгиз мили шарқда юз берган:
Хом нефть ташувчи танкер капитани кеманинг чап бортига номаълум снаряд келиб теккани ҳақида диспетчерлик марказига зудлик билан хабар қилган.
Зарбага қарамай, дастлабки маълумотларга кўра, кема экипажи аъзолари хавфсиз ва жабрланмаган.
Денгиз сувларига нефть тўкилиши ёки атроф-муҳитга етказилган зарар бўйича ҳозирча расмий талофатлар қайд этилмаган.
Ҳозирда ҳудуддаги ваколатли органлар ва халқаро хавфсизлик хизматлари томонидан ҳодиса юзасидан чуқур тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…