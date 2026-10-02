«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда 24 ёшли Ҳусайн Норчаев бош билан иккита гол уриб, ўйиннинг асосий қаҳрамонига айланди.
- Россиялик эксперт Александр Троицкий Норчаевнинг Россиядаги фаолиятини эслаб, унинг ҳозирги формасини «мўжиза» деб атади.
- Норчаев миллий терма жамоа сафидаги 5 та ўйинда 4 та гол уришга эришди ва жамоа кейинги ўйинини Жанубий Кореяга қарши ўтказади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида навбатдаги ҳужумкор шоуни тақдим этди! Фабио Каннаваро шогирдлари Сурия устидан 4:1 ҳисобида йирик ғалаба қозонган бўлса-да, баҳснинг бош қаҳрамони Элдор Шомуродов ўрнига марказий ҳужумчи позициясида тушган 24 ёшли Ҳусайн Норчаев бўлди. Форвард рақиб дарвозасига бош билан иккита гол уриб, мухлисларни лол қолдирди. Ўзбек футболини синчковлик билан кузатиб борувчи россиялик таниқли эксперт Александр Троицкий ушбу ўйиндан сўнг Норчаевнинг Россиядаги фаолиятини эслаб, ҳайратини яшира олмади. Хўш, эксперт нималардан даҳшатга тушди ва Ўзбекистон термасининг янги «тўпурар қуроли» қандай статистика қайд этмоқда?
4:1 — «Пахтакор»даги голлар ёмғири ва Норчаев бенефиси
Каннаваро Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин ушбу ўйинда асосан захира вакилларини синаб кўрди, аммо сифат асло пасаймади:
Шомуродов ўрнида порлаган юлдуз: Аввалги баҳсда Эрон дарвозасини сўнгги дақиқаларда ишғол этган Ҳусайн Норчаев бу сафар асосий таркибдан жой олди ва бош билан иккита ажойиб тўп киритди;
Эсанов ва Мозговойнинг ҳиссаси: Жамоадошлари Шерзод Эсанов ва Акмал Мозговойлар ҳам биттадан гол уриб, ғалабани йирик кўринишга келтиришди;
Кичик меҳмондўстлик: Фақат баҳс якунида бироз бўшашиш сабабли меҳмонлар битта тасалли голи уришга муваффақ бўлишди;
Фантастик статистика: 24 ёшли Норчаев миллий терма жамоа сафидаги атиги 5 та ўйинида 4 та гол уришга эришди!
«Бу қандайдир мўъжиза!» — Россиялик экспертнинг иқрори
«Ўзбекистон терма жамоаси Тошкентда Сурияни қийинчиликсиз мағлуб этди. Фақат учрашув охирида бироз ҳушёрликни йўқотгандек бўлишди, аммо бу катта муаммо эмас. Ҳусайн Норчаевни алоҳида эътироф этиш лозим. Ҳали-ҳануз, у қандай қилиб "Алания"да ўз ўрнини топа олмаганини тушунмайман. Бу қандайдир мўъжиза! Энди эътибор — Жанубий Корея билан ўйинга. Энг катта эътибор эса, албатта, Осиё кубогига», — деди Александр Троицкий.
Илгари «Насаф» ва «Нефтчи» сафида порлаган форвардга Россиянинг «Рубин» ва «Алания» клубларида етарли имконият берилмагани россиялик экспертларни ҳам ҳамон ҳайратда қолдирмоқда.
Ҳусайн Норчаев ва терма жамоанинг кўрсаткичлари
Йўналиш / Факт
Рақамлар ва тафсилотлар
Учрашув натижаси
Ўзбекистон 4:1 Сурия («Пахтакор» стадиони)
Ҳусайн Норчаевнинг роли
Бошланғич таркибда 90 дақиқа ҳаракат қилди, бош билан дубль қайд этди
Терма жамоадаги статистикаси
5 та баҳсда 4 та гол (ўртача ҳар бир ўйинда деярли 1 та гол)
Охирги икки ўйиндаги ҳисоблар
Ўзбекистон 3:1 Эрон, Ўзбекистон 4:1 Сурия (жами 7 та гол)
Навбатдаги ҳал қилувчи баҳс
6 октябрь: Жанубий Корея — Ўзбекистон (сафарда)
Кетма-кет кучли рақиблар дарвозасига 7 та тўп киритган Каннаваро шогирдлари энди 6 октябрь куни сафарда Жанубий Кореяга қарши имтиҳондан ўтади.
Сизнингча, Ҳусайн Норчаев ўзининг бундай супер формаси билан Элдор Шомуродовни асосий таркибдан сиқиб чиқара оладими? Жанубий Кореяга қарши 6 октябрдаги баҳсда ҳужум марказида ким тушиши керак?
Ўз тахмин ва мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг янги тўпурари ҳақидаги ушбу таҳлилий хабарни футбол ихлосмандларига Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…