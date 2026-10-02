«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!

·7·Дунё
«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда 24 ёшли Ҳусайн Норчаев бош билан иккита гол уриб, ўйиннинг асосий қаҳрамонига айланди.
  • Россиялик эксперт Александр Троицкий Норчаевнинг Россиядаги фаолиятини эслаб, унинг ҳозирги формасини «мўжиза» деб атади.
  • Норчаев миллий терма жамоа сафидаги 5 та ўйинда 4 та гол уришга эришди ва жамоа кейинги ўйинини Жанубий Кореяга қарши ўтказади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида навбатдаги ҳужумкор шоуни тақдим этди! Фабио Каннаваро шогирдлари Сурия устидан 4:1 ҳисобида йирик ғалаба қозонган бўлса-да, баҳснинг бош қаҳрамони Элдор Шомуродов ўрнига марказий ҳужумчи позициясида тушган 24 ёшли Ҳусайн Норчаев бўлди. Форвард рақиб дарвозасига бош билан иккита гол уриб, мухлисларни лол қолдирди. Ўзбек футболини синчковлик билан кузатиб борувчи россиялик таниқли эксперт Александр Троицкий ушбу ўйиндан сўнг Норчаевнинг Россиядаги фаолиятини эслаб, ҳайратини яшира олмади. Хўш, эксперт нималардан даҳшатга тушди ва Ўзбекистон термасининг янги «тўпурар қуроли» қандай статистика қайд этмоқда?

4:1 — «Пахтакор»даги голлар ёмғири ва Норчаев бенефиси

Каннаваро Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин ушбу ўйинда асосан захира вакилларини синаб кўрди, аммо сифат асло пасаймади:

  • Шомуродов ўрнида порлаган юлдуз: Аввалги баҳсда Эрон дарвозасини сўнгги дақиқаларда ишғол этган Ҳусайн Норчаев бу сафар асосий таркибдан жой олди ва бош билан иккита ажойиб тўп киритди;

  • Эсанов ва Мозговойнинг ҳиссаси: Жамоадошлари Шерзод Эсанов ва Акмал Мозговойлар ҳам биттадан гол уриб, ғалабани йирик кўринишга келтиришди;

  • Кичик меҳмондўстлик: Фақат баҳс якунида бироз бўшашиш сабабли меҳмонлар битта тасалли голи уришга муваффақ бўлишди;

  • Фантастик статистика: 24 ёшли Норчаев миллий терма жамоа сафидаги атиги 5 та ўйинида 4 та гол уришга эришди!

«Бу қандайдир мўъжиза!» — Россиялик экспертнинг иқрори

«Ўзбекистон терма жамоаси Тошкентда Сурияни қийинчиликсиз мағлуб этди. Фақат учрашув охирида бироз ҳушёрликни йўқотгандек бўлишди, аммо бу катта муаммо эмас. Ҳусайн Норчаевни алоҳида эътироф этиш лозим. Ҳали-ҳануз, у қандай қилиб "Алания"да ўз ўрнини топа олмаганини тушунмайман. Бу қандайдир мўъжиза! Энди эътибор — Жанубий Корея билан ўйинга. Энг катта эътибор эса, албатта, Осиё кубогига», — деди Александр Троицкий.

Илгари «Насаф» ва «Нефтчи» сафида порлаган форвардга Россиянинг «Рубин» ва «Алания» клубларида етарли имконият берилмагани россиялик экспертларни ҳам ҳамон ҳайратда қолдирмоқда.

Ҳусайн Норчаев ва терма жамоанинг кўрсаткичлари

Йўналиш / Факт

Рақамлар ва тафсилотлар

Учрашув натижаси

Ўзбекистон 4:1 Сурия («Пахтакор» стадиони)

Ҳусайн Норчаевнинг роли

Бошланғич таркибда 90 дақиқа ҳаракат қилди, бош билан дубль қайд этди

Терма жамоадаги статистикаси

5 та баҳсда 4 та гол (ўртача ҳар бир ўйинда деярли 1 та гол)

Охирги икки ўйиндаги ҳисоблар

Ўзбекистон 3:1 Эрон, Ўзбекистон 4:1 Сурия (жами 7 та гол)

Навбатдаги ҳал қилувчи баҳс

6 октябрь: Жанубий Корея — Ўзбекистон (сафарда)

Кетма-кет кучли рақиблар дарвозасига 7 та тўп киритган Каннаваро шогирдлари энди 6 октябрь куни сафарда Жанубий Кореяга қарши имтиҳондан ўтади.

Сизнингча, Ҳусайн Норчаев ўзининг бундай супер формаси билан Элдор Шомуродовни асосий таркибдан сиқиб чиқара оладими? Жанубий Кореяга қарши 6 октябрдаги баҳсда ҳужум марказида ким тушиши керак?

Ўз тахмин ва мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг янги тўпурари ҳақидаги ушбу таҳлилий хабарни футбол ихлосмандларига Телеграм орқали юборинг!

Ҳусайн НорчаевЎзбекистон миллий терма жамоасиПахтакор стадиониАлександр Троицкий
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норчаевдан дубль ва ассист: «Оқ бўрилар» Сурияни йирик ҳисобда тор-мор этди (видео)Норчаевдан дубль ва ассист: «Оқ бўрилар» Сурияни йирик ҳисобда тор-мор этди (видео)Кеча 21:02Гвардиоласиз «Сити»: Абдуқодир Ҳусановнинг келажагига хавф борми?Гвардиоласиз «Сити»: Абдуқодир Ҳусановнинг келажагига хавф борми?27 июл 09:57Ўзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳсиЎзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳси30 сентябр 07:55FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?23 сентябр 12:48Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)6 сентябр 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота