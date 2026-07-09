Рўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказда

·44·Дунё
Рўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказда

Туркия оммавий ахборот воситалари мамлакат биринчи хоними Эмина Эрдўған билан боғлиқ 22 йил аввалги воқеани яна эсга олмоқда. Уларнинг таъкидлашича, 2004 йилда Истанбулда ўтказилган НАТО саммити доирасида Эмина Эрдўған бошида рўмоли бўлгани сабабли давлат ва ҳукумат раҳбарлари учун ташкил этилган расмий қабул маросимига киритилмаган.

Ўша вақтда Ражаб Тойиб Эрдўған бош вазир эди. Унга юборилган расмий таклифнома фақат бир киши учун расмийлаштирилган бўлиб, турмуш ўртоғи тадбирга таклиф этилмаган. Турк медиаси бу ҳолатни ўша даврдаги «дипломатик четлатиш» сифатида баҳоламоқда.

Rajab Toyyib Erdog‘an, uning rafiqasi va Donald Tramp uchrashuvi.

Орадан 22 йил ўтиб, Туркия яна НАТО саммитига мезбонлик қилди. Бу сафар эса бир вақтлар рўмоли сабаб расмий қабулдан четда қолдирилган Эмина Эрдўған Президентлик саройида жаҳон етакчилари ва уларнинг турмуш ўртоқларини шахсан кутиб олди.

Турк оммавий ахборот воситалари бу воқеани мамлакатдаги сиёсий ва ижтимоий ўзгаришларнинг рамзий кўриниши сифатида баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШлик талаба ҳалок бўлган ЙТҲ бўйича ўзбекистонлик ҳайдовчига айблов қўйилдиАҚШлик талаба ҳалок бўлган ЙТҲ бўйича ўзбекистонлик ҳайдовчига айблов қўйилдиБугун, 11:40Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Бугун, 10:39Трамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирдиТрамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирдиБугун, 10:35Диана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгардиДиана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгардиБугун, 10:09Сиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиСиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиБугун, 09:35Парижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиПарижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиБугун, 09:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди