Зумерлар нега аввалги авлодларга қараганда камроқ фарзандли бўлмоқда?

·85·Дунё
Зумерлар нега аввалги авлодларга қараганда камроқ фарзандли бўлмоқда?

АҚШда ўтказилган тадқиқотга кўра, бугунги ёш авлод вакиллари аввалги авлодларга нисбатан 26 ёшгача камроқ фарзандли бўлмоқда. Масалан, 26 ёшли зумер аёлларнинг атиги 26 фоизи камида битта фарзандга эга. Худди шу ёшдаги миллениалларда бу кўрсаткич 47 фоиз, X авлодида 50 фоиз, бумерларда эса 46 фоизни ташкил этган.

Таҳлил Атланта Федерал резерв банки тадқиқотчилари томонидан АҚШдаги National Survey of Family Growth сўрови маълумотлари асосида ўтказилган. Натижалар янги авлод аёллари аввалги авлодларга қараганда фарзандли бўлиш эҳтимоли камроқ эканини кўрсатган.

Олимлар бу ҳолатни бир нечта омил билан изоҳламоқда. Жумладан, молиявий қийинчиликлар, иқтисодий беқарорлик ва келажакка нисбатан хавотирлар ёшларни оила қуриш ҳамда фарзандли бўлишни кечиктиришга ундаши мумкин. Шунингдек, зумерлар орасида фарзанд кўриш истаги ҳам аввалги авлодларга нисбатан пасайгани қайд этилган.

Тадқиқотда репродуктив саломатлик билан боғлиқ қийинчиликлар ҳам эътиборга олинган. Унга кўра, 26 ёшли зумер аёлларнинг 18 фоизида фарзанд кўриш қобилияти билан боғлиқ муаммолар кузатилган. Бумерлар авлодида эса худди шу ёшда бу кўрсаткич 10 фоиз бўлган.

Муаллифлар туғилиш кўрсаткичининг пасайишини фақат ёшларнинг фарзандли бўлишни истамаслиги билан изоҳлаб бўлмаслигини таъкидлайди. Бунда иқтисодий шароит, шахсий танлов ва тиббий омиллар ҳам муҳим ўрин тутади.

Тадқиқот АҚШдаги ҳолатни акс эттиради. Шу сабабли унинг натижаларини бошқа мамлакатлар ёшларига тўғридан-тўғри татбиқ этиб бўлмайди.

зумерлардемографияАтланта Федерал резерв банкитуғилиш кўрсаткичи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кундалик мулоқот нега тобора қисқариб бормоқда?Кундалик мулоқот нега тобора қисқариб бормоқда?23 сентябр 12:33Дунёда туғилиш кескин камаймоқда: демографик хавф кучайдиДунёда туғилиш кескин камаймоқда: демографик хавф кучайди4 октябр 11:38Аҳолини рўйхатга олиш учун ҳар бир фуқарога қанча сарфланди?Аҳолини рўйхатга олиш учун ҳар бир фуқарога қанча сарфланди?30 июн 11:10Ўзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиЎзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқди30 июн 10:29Олий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаОлий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқда16 сентябр 21:16Тунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиТунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинади15 сентябр 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда