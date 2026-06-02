Aumenta la tensión entre el Real Madrid y Vinicius Junior

La incertidumbre sobre el futuro de la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, se intensifica a medida que se acerca la Copa del Mundo. Según el diario español As, a pesar de que el contrato del jugador está cerca de finalizar, no se esperan avances en las negociaciones antes del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Las conversaciones para extender el acuerdo actual, previsto hasta 2027, están estancadas desde la Copa Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado, informa Goal.com .

La próxima Copa del Mundo afectará directamente el valor de mercado del jugador, lo que podría cambiar los planes de la directiva del Real Madrid. Si el delantero de 23 años tiene una actuación brillante con la selección de Brasil, sus exigencias salariales aumentarán. Otros clubes podrían aprovechar el poco tiempo de contrato restante para intentar ficharlo a un precio más bajo. Esta situación le da a Vinicius Junior ventaja en las negociaciones con el club madrileño.

Inicialmente, el extremo solicitó un salario de 28 millones de euros al año, pero luego redujo sus pretensiones, aceptando igualar el salario del recién llegado Kylian Mbappe (aproximadamente 14 millones de euros). Sin embargo, los cambios internos en el club y los relevos en el banquillo han ralentizado el proceso. El jugador, que se sintió infravalorado durante la etapa de Xabi Alonso, se calmó con la llegada de Alvaro Arbeloa. Ahora, la esperada llegada de Jose Mourinho al equipo añade más incertidumbre a la situación.

El presidente del club, Florentino Perez, en una entrevista con TVE, respondió con cautela a la pregunta sobre la continuidad de Vinicius Junior: "No lo sé. En mi opinión, debería quedarse porque es uno de los mejores del mundo". Si el delantero tiene una mala actuación en la Copa del Mundo, el club tendrá la oportunidad de no aumentar su salario. Por el contrario, si las partes deciden separar sus caminos, un mal rendimiento podría reducir su valor de traspaso y provocar que no haya fondos suficientes para comprar un sustituto adecuado.