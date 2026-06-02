Ibrahima Konate, cerca de dejar el Liverpool por el Real Madrid

El defensa de la selección francesa, Ibrahima Konate, está muy cerca de unirse al Real Madrid tras despedirse del Liverpool. El central de 27 años dejó Anfield como agente libre después de que las negociaciones contractuales fracasaran. Durante sus cinco exitosas temporadas en el Liverpool, ganó varios trofeos, incluido el título de la Premier League 2025. Así lo informa Goal.com .

Tras el anuncio oficial de su salida, el defensa expresó en redes sociales su sorpresa y tristeza por el hecho de que su etapa en Merseyside terminara de esta manera. Su salida coincidió con las despedidas de leyendas como Mohamed Salah y Andrew Robertson. Sin embargo, mientras que Salah y Robertson recibieron una despedida digna en el partido contra el Brentford, el defensa francés no tuvo la oportunidad de decir adiós a los aficionados.

Según Onze Mondial, el Real Madrid ha aprovechado la situación para llegar a un acuerdo con el defensa. El gigante español ha seguido a Konate durante mucho tiempo, y conseguir a un jugador de su calibre gratis se considera un gran éxito para el club. Los términos personales entre el jugador y el club ya han sido acordados en su totalidad.

El anuncio oficial de este traspaso depende de los procesos políticos internos del club madrileño. Según los informes, el fichaje se formalizará una vez que Florentino Pérez gane las elecciones presidenciales del domingo. Aunque un cambio de dirección es poco probable, Konate debe esperar a que concluya el proceso de votación para firmar el contrato.

Actualmente, Ibrahima Konate está centrado en prepararse para el Mundial con la selección francesa. Tras la conclusión del torneo internacional, se espera que se lleve a cabo la presentación oficial del jugador en Madrid, marcando su llegada como el nuevo miembro del gigante de La Liga.