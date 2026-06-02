Ruben Dias: El Mundial 2026 podría no ser el último para Messi, Cristiano Ronaldo y Modric

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Ruben Dias: El Mundial 2026 podría no ser el último para Messi, Cristiano Ronaldo y Modric

El defensa del Manchester City, Ruben Dias, se muestra escéptico de que la Copa del Mundo 2026 sea el último torneo para las estrellas veteranas: Cristiano Ronaldo (41 años), el actual campeón Lionel Messi y Luka Modric (40 años). El defensa central portugués habló sobre la inmensa motivación de su legendario capitán para ganar el único trofeo importante que aún no ha conquistado. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con el diario portugués A Bola, Dias respondió brevemente con un "Ya veremos..." cuando se le preguntó si este torneo sería el "último baile" para los líderes de Argentina, Croacia y Portugal. Destacó que ganar el único trofeo que le falta a Cristiano Ronaldo aporta una fuerza extra a todo el equipo. "No nos presiona, al contrario, refuerza nuestro deseo de regalar este momento a nuestro capitán, a nosotros mismos y a todo Portugal", afirmó el defensa.

Estas tres leyendas suman un total de 14 Balones de Oro. La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, cuenta con ocho Balones de Oro y el título del Mundial 2022, mientras que el delantero del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, es cinco veces ganador del Balón de Oro y cinco veces campeón de la Champions League. Luka Modric, jugador del AC Milan, rompió la hegemonía del dúo en 2018 y también ganó el prestigioso galardón individual junto a sus seis medallas de la Champions League.

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 comienza el 17 de junio. La vigente campeona, Argentina, se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, mientras que la Croacia de Modric se medirá ante Inglaterra, Panamá y Ghana. La selección de Portugal iniciará su camino contra la RD Congo, seguido de partidos contra Uzbekistán el 23 de junio y Colombia el 27 de junio.

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Nodirbek Razzokov
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