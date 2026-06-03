El Real Madrid emite un comunicado oficial antes de las elecciones presidenciales

La temperatura política en torno al Real Madrid, uno de los gigantes más poderosos del fútbol mundial, sigue subiendo. Tras la contundente y polémica intervención de Enrique Riquelme, destacado empresario español y candidato a la presidencia, el 'Club Blanco' se vio obligado a emitir una respuesta oficial.

El empresario multimillonario expresó serias dudas sobre la limpieza y transparencia del proceso electoral, llegando a comparar el sistema en Madrid con una dictadura comunista en Venezuela. Ante tan graves acusaciones, la directiva del Real Madrid publicó un comunicado especial en su página web oficial.

Cuestión del censo: No se han concedido privilegios

Según la información oficial difundida por el club, la Junta Electoral no ha favorecido a ningún candidato ni ha infringido la normativa interna.

El comunicado subraya: «La Junta Electoral no ha facilitado a ninguno de los candidatos que participan en las elecciones previstas para el 7 de junio de este año un listado especial de socios del club».

Asimismo, se señala que a ambos candidatos se les explicó detalladamente por escrito cómo y en qué orden debían enviarse los materiales de campaña a los socios. Curiosamente, el propio Enrique Riquelme, autor de las críticas, había revisado y firmado personalmente estos estatutos y requisitos internos el día que registró oficialmente su candidatura.

Voto por correo: Transparencia garantizada

El club madrileño también emitió un comunicado tranquilizador para aficionados y candidatos respecto a la seguridad e integridad de los votos emitidos por correo. Se facilitarán amplias condiciones a los observadores para evitar cualquier fraude electoral.

Facultades de control: Si los candidatos dudan de la integridad del proceso, pueden designar a sus propios representantes de confianza y observadores en los alrededores de la zona segura donde se custodian los sobres del voto por correo.

Cumplimiento de la normativa: La Junta Electoral manifestó que ha cumplido estrictamente con los estatutos del club y la legislación vigente durante todo el proceso, e instó a todos a respetar la cultura electoral.

El gran día: El joven multimillonario desafía a Pérez

Recordamos que las elecciones presidenciales que decidirán el futuro del Real Madrid en los próximos años se celebrarán el 7 de junio de este año. En ellas participarán el histórico y legendario presidente del club, Florentino Pérez y el joven empresario que le plantea una seria competencia, Enrique Riquelme . ¡Sigue con nosotros en Zamin esta intensa batalla política!