El interés en la Major League Soccer (MLS), considerada la competición de fútbol más prestigiosa de Norteamérica, crece día a día. El prestigioso e influyente portal Transfermarkt ha publicado una lista actualizada de los jugadores más valiosos que compiten en la liga de ultramar. Esta clasificación no solo refleja el equilibrio de valores, sino que también indica que la rivalidad entre estrellas en la MLS ha alcanzado un nuevo nivel.

El primer puesto en la tabla de valores está actualmente compartido por dos talentosos futbolistas.

¿Quiénes son los líderes más valiosos?

Según los analistas del portal, los jugadores con los valores de transferencia más altos de la liga en este momento son:

Josh Sargent (Toronto FC) — 16 millones de euros Evander (FC Cincinnati) — 16 millones de euros

Ambos futbolistas han mantenido su valor gracias a actuaciones constantes y son reconocidos como las estrellas más valiosas de la MLS.

El legendario Lionel Messi y la batalla por el top tres

En el siguiente escalón de la clasificación se encuentra la leyenda viva del fútbol mundial, capitán y líder del Inter Miami, Lionel Messi . El valor de transferencia del mago argentino, ganador récord de ocho Balones de Oro, asciende actualmente a 15 millones de euros .

Curiosamente, el valor de mercado de otros dos futbolistas reconocidos y experimentados se evalúa exactamente en la misma cifra que Messi:

Nombre del jugador Club Valor de transferencia Lionel Messi Inter Miami 15 M€ Anders Dreyer San Diego FC 15 M€ Son Heung-min Los Angeles FC 15 M€

El fichaje de la estrella coreana Son Heung-min y del danés Dreyer por la MLS ha impulsado claramente el prestigio de la liga.

La marcha triunfal del Inter Miami

Cabe destacar que Lionel Messi juega en el Inter Miami, representando al estado de Florida, desde el verano de 2023. Su llegada transformó por completo la historia del club.

Dato clave: Gracias a las brillantes actuaciones y al liderazgo de Messi, el Inter Miami ganó la Copa MLS por primera vez en su historia la temporada pasada, causando una verdadera sensación.

¡Sigue las noticias más candentes, análisis de partidos y eventos emocionantes del fútbol mundial y de ultramar con nosotros en Zamin!