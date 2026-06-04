Riquelme se opone al regreso de Mourinho al Real Madrid: No es nuestro entrenador

La carrera por la presidencia del Real Madrid se está calentando. A medida que los candidatos presentan sus proyectos, planes y grandes promesas para atraer a los aficionados, el puesto de entrenador se ha convertido en uno de los temas centrales.

El candidato a la presidencia Enrique Riquelme declaró abiertamente en sus comentarios preelectorales que se opone al regreso de José Mourinho como entrenador del Real Madrid. En su opinión, el Club Merengue necesita un entrenador de otro calibre para una nueva era, alguien realmente deseado por la afición.

Riquelme prometió traer a un entrenador superestrella al club madrileño si gana las elecciones. Aún no ha revelado el nombre, pero su descripción ha aumentado significativamente la intriga.

«Si ganamos las elecciones, traeré a un entrenador superestrella al Real Madrid. El mejor entrenador que puedan imaginar», dijo Riquelme.

Estas palabras despertaron naturalmente un gran interés entre los aficionados madridistas. Porque en un club como el Real, la elección del entrenador no es solo una decisión técnica. Es una cuestión política importante vinculada a la filosofía del club, el estilo de juego, el ambiente del vestuario y el proyecto deportivo para las próximas temporadas.

Lo más destacado es que Riquelme rechazó firmemente la opción de José Mourinho. El especialista portugués dirigió anteriormente al Real, lideró al equipo en grandes partidos y vivió una etapa emocionalmente intensa en Madrid. Sin embargo, Riquelme cree que Mourinho no es la elección adecuada para el Real Madrid actual.

«José Mourinho no es nuestro entrenador. Traeremos a alguien que todos los aficionados del Real realmente quieran», enfatizó.

Esta declaración se interpreta como una respuesta directa a los planes del presidente actual, Florentino Pérez. Pérez había indicado anteriormente que podría nombrar a José Mourinho entrenador si ganaba las próximas elecciones. Así, la cuestión del entrenador se está convirtiendo en una de las principales diferencias entre los dos candidatos en la carrera presidencial del Real.

El periodista Fabrizio Romano compartió los comentarios de Riquelme en X, lo que provocó una rápida difusión de la declaración en la comunidad futbolística. Cualquier noticia en torno al Real Madrid suele generar intensos debates, y esta vez la discusión gira en torno al futuro entrenador del club.

El nombre de Mourinho no es ajeno a los aficionados del Real Madrid. Durante su etapa en Madrid, el equipo resistió la fuerte presión del FC Barcelona, ganó La Liga y alcanzó las fases finales de la Champions League. Sin embargo, su estilo, su temperamento fuerte y sus relaciones en el vestuario siempre han sido objeto de debate.

Por lo tanto, el posible regreso del especialista portugués podría dividir a la afición. Algunos ven en Mourinho un símbolo de victorias, carácter y disciplina estricta. Otros creen que en una nueva era, el Real Madrid necesita una dirección diferente, otro estilo y un proyecto más moderno.

Riquelme parece alinearse más con esta segunda visión. Afirma que traerá al Real Madrid un entrenador que los aficionados realmente quieran. Sin embargo, la identidad de este entrenador sigue siendo un misterio por ahora. La descripción del candidato como el «mejor entrenador» ha dado mucho que especular. En Madrid, parece que no solo los fichajes, sino incluso las promesas pueden ser blockbusters.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales, este tipo de declaraciones seguramente aumentarán. En un club como el Real Madrid, cada candidato promete a los aficionados grandes sueños, un proyecto sólido y victorias. Pero al final, queda una pregunta principal: ¿quién podrá llevar al club por el camino correcto en la próxima era?

Enrique Riquelme ha dejado clara su postura: no quiere traer de vuelta a Mourinho y planea llevar otro gran nombre al Real Madrid. Por el contrario, se dice que Florentino Pérez está considerando seriamente la opción del especialista portugués.

Esto hace que las elecciones en el Real Madrid sean aún más interesantes. Porque ahora los aficionados deben considerar no solo por qué presidente votar, sino también por qué filosofía futbolística. Si Mourinho regresa o si el «entrenador superestrella» prometido por Riquelme inicia una nueva era en Madrid, los resultados electorales lo dirán.