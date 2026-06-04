Los rumores de fichajes y el revuelo preelectoral en torno al Real Madrid continúan calentando el mundo del fútbol. Si el actual presidente Florentino Pérez gana las próximas elecciones presidenciales, se propone reforzar el centro del campo del equipo con una de las jóvenes estrellas más talentosas del mundo. El objetivo es João Neves, el hábil representante del PSG y de la selección de Portugal. El reconocido periodista deportivo español Alberto Pereiro lo anunció en sus páginas oficiales de redes sociales.

Según información fiable del insider, el prodigio portugués de 21 años se ha convertido en uno de los objetivos principales y prioritarios de los gigantes madrileños en el mercado de fichajes de verano.

El 'formidable' plan preelectoral de Pérez

El actual presidente del superclub madrileño, Florentino Pérez, ha diseñado un plan sistemático para renovar profundamente la plantilla de cara a la nueva temporada y preparar grandes regalos para la afición.

Estrellas en el punto de mira: Anteriormente se informó que el defensa croata del Manchester City, Joško Gvardiol, también formaba parte del programa preelectoral especial de Pérez. Ahora, João Neves se ha sumado a esta lista para fortalecer el mediocampo. Si Pérez gana las elecciones, sin duda comenzará una nueva era de los 'Galácticos' en Madrid.

El valor de João Neves y sus impresionantes estadísticas

A pesar de su juventud, el jugador portugués, que ya se ha convertido en una pieza clave del club parisino, tiene una situación contractual significativa y estadísticas destacadas del último año:

Contrato actual: El contrato laboral vigente de Neves con los parisinos tiene vigencia hasta 2029 . Por ello, la directiva del PSG no tiene intención de dejar marchar a su estrella fácilmente.

Precio del traspaso: El prestigioso portal Transfermarkt valora actualmente al talento portugués en la friolera de 140 millones de euros .

Productividad: En la última temporada de clubes, João Neves disputó un total de 38 partidos con el PSG en todas las competiciones, marcando 7 goles y registrando 4 asistencias .

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