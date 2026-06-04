La feroz batalla por la presidencia del Real Madrid está en el centro de atención del mundo del fútbol. El principal rival del actual presidente Florentino Pérez, el destacado empresario de 37 años Enrique Riquelme, ha lanzado una verdadera «bomba de fichajes» en su campaña electoral que ha emocionado a los aficionados. Prometió que, si gana las elecciones, traerá a Madrid a uno de los delanteros más temibles del mundo: Erling Haaland.

El joven y ambicioso candidato demostró sus serias intenciones durante una aparición en vivo en el popular programa de televisión «El Hormiguero». Presentó la nueva equipación local diseñada para la próxima temporada y, notablemente, la parte trasera de la camiseta lucía el nombre de Haaland y su número icónico.

La situación de la máquina de goles noruega en los gigantes ingleses

Actualmente, el espigado delantero noruego sigue defendiendo dignamente el honor del vigente campeón de Inglaterra, el Manchester City. Su contrato laboral vigente con los Citizens tiene una duración bastante larga, concretamente hasta 2034 . Por lo tanto, completar este fichaje requerirá sin duda un inmenso poder financiero y un gran esfuerzo por parte de la nueva directiva del Real Madrid.

Las fenomenales estadísticas de Haaland en la temporada concluida

En el pasado año futbolístico, el delantero noruego de 25 años demostró una vez más su habilidad goleadora en la Premier League inglesa (EPL), considerada el campeonato más intenso del mundo:

Participación en la competición Cifra estadística Partidos jugados en la EPL 35 apariciones Goles marcados 27 goles Asistencias 8 asistencias

Se acerca un momento crucial: Estas históricas elecciones presidenciales, que determinarán por completo el futuro y la política de fichajes del Real Madrid, se celebrarán el 7 de junio de este año. Frente a los planes de Pérez, repletos de jóvenes estrellas, Riquelme ha desplegado un arma temible como Haaland. Sabremos a quién eligen los socios del club en solo unos días.

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