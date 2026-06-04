Los rumores de fichajes y los escándalos nunca cesan en el mundo del fútbol. La intriga se intensifica especialmente cuando se trata de Erling Haaland, uno de los delanteros más potentes y prolíficos del planeta. Recientemente, han surgido varios informes que sugieren que el máximo goleador noruego podría trasladarse al Real Madrid durante la ventana de fichajes de verano. Sin embargo, la dirección del Manchester City se mantiene completamente tranquila y serena ante tales especulaciones.

Fabrizio Romano, el insider más fiable y periodista de renombre del fútbol mundial, declaró en su página oficial en la red social X (anteriormente Twitter) que el gigante inglés no espera que su estrella deje el equipo en un futuro próximo.

Los Citizens confían en la lealtad de Haaland

Según fuentes internas, los responsables del Manchester City expresan total y firme confianza en que Erling Haaland permanecerá en Mánchester. La dirección del club y el entorno del jugador no han recibido ninguna señal negativa ni advertencia que indique un deseo de marcharse.

Además, Haaland sigue siendo la figura central del proyecto a largo plazo y ambicioso del club. Se señala que los planes futuros del equipo, incluso con el nombramiento de Enzo Maresca como entrenador principal, continuarán construyéndose alrededor de la máquina de goles noruega, y esta posición permanece inalterada.

Elecciones en Madrid y falsas promesas

Entonces, ¿de dónde surgieron estos rumores? El hecho es que Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, hizo grandes promesas antes de las próximas elecciones:

Promesa electoral: Enrique Riquelme prometió llevar a Erling Haaland al Santiago Bernabéu como un verdadero regalo para los aficionados del Madrid si ganaba las elecciones para la presidencia del Club Real el 7 de junio. Sin embargo, el City considera estas promesas simplemente como una maniobra política.

Los movimientos fenomenales de Erling Haaland en el campo y su aterradora eficacia demuestran claramente por qué es el activo más valioso del mundo. Sus estadísticas de productividad de la temporada pasada son las siguientes:

Participación en competiciones Resultados (Goles + Asistencias) Número total de partidos 52 partidos Goles marcados contra los rivales 38 goles Asistencias proporcionadas a los compañeros 9 asistencias de gol

Garantía de tranquilidad para los aficionados

Los aficionados más acérrimos del Manchester City no necesitan preocuparse — Erling está completamente satisfecho con el ambiente en Mánchester y el sistema creado por Pep Guardiola. Su racha goleadora en suelo inglés parece que continuará durante mucho tiempo.

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