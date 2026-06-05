El club muniqués Bayern ha tomado una decisión respecto al futuro del joven talento Arjon Ibrahimović. Según Sky, los récords campeones no tienen intención de ceder al miembro de la selección sub-21 de Alemania. Por el contrario, la dirección del club lo ve como un jugador del primer equipo y planea asignarle un papel importante en la próxima temporada. Goal.com informa .

Los responsables del club quedaron satisfechos con el rendimiento de Ibrahimović en el 1. FC Heidenheim la temporada pasada. Según el plan, asumirá las funciones que anteriormente desempeñaba Raphael Guerreiro. Cabe destacar que, a pesar de las lesiones, Raphael Guerreiro disputó 29 partidos la temporada pasada, marcando 6 goles y dando 3 asistencias. El Bayern considera a Ibrahimović un candidato adecuado para la rotación en ambas bandas del ataque.

Actualmente, el contrato del jugador con el club muniqués es válido hasta 2027. El Bayern le ha ofrecido una renovación de contrato, pero la decisión final depende del jugador. Si Ibrahimović rechaza la nueva oferta, el club se verá obligado a venderlo. En este momento, hay un interés serio por parte de clubes de la Premier League inglesa y la Bundesliga.

En concreto, clubes ingleses como Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham y Crystal Palace buscan fichar al jugador de 20 años. Además, los clubes alemanes Hoffenheim y Stuttgart han presentado consultas de traspaso. El Bayern planea incluir una cláusula de recompra en el contrato si se produce una venta.

La temporada pasada, Ibrahimović disputó 34 partidos con el 1. FC Heidenheim, marcando 2 goles y dando 5 asistencias. El hecho de que el entrenador Frank Schmidt le dedicara más de 2.300 minutos de juego fue un factor clave en el desarrollo del jugador. Ahora luchará por un puesto en la alineación titular del gigante muniqués.