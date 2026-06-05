Jude Bellingham podría quedarse en el banquillo de la selección de Inglaterra

«¿Quién más podría ser?!» — Jude Bellingham gritó estas palabras exactas después de marcar un gol acrobático en el minuto 95 contra Eslovaquia en los octavos de final de la Eurocopa 2024. Hasta ese momento, los «Three Lions» estaban ofreciendo un rendimiento pésimo, pero la heroicidad de Bellingham mantuvo al equipo en el torneo. Este fue otro pico para el futbolista que se había convertido en el héroe de la temporada marcando goles ganadores consecutivos para el Real Madrid. Según Goal.com informa .

La carrera de Bellingham comenzó con un ascenso meteórico: brilló en la Copa del Mundo de 2022 a los 19 años, llevó al Borussia Dortmund al borde del título de la Bundesliga y ofreció actuaciones dignas del Balón de Oro en su temporada de debut en el Real Madrid. Se ganó el cariño de los aficionados marcando goles ganadores en los últimos minutos de los dos primeros El Clásicos de la temporada de La Liga.

Sin embargo, recientemente se ha observado una disminución en el juego del centrocampista. Las lesiones, especialmente un problema en el hombro que requirió cirugía el verano pasado, han afectado negativamente su forma. La crisis general del Real Madrid también ha perjudicado la reputación de Bellingham. Aunque sigue siendo visto como la cara principal de la Copa del Mundo de 2026, su lugar en el equipo bajo Thomas Tuchel no está garantizado.

Cada vez es más probable que Bellingham no sea titular en el partido inaugural contra Croacia el 17 de junio. Aunque ha prometido un gran futuro desde la academia del Birmingham City y es una estrella codiciada por gigantes como el Real Madrid y el Liverpool, la competencia en la plantilla de Thomas Tuchel podría hacer que se quede en el banquillo.