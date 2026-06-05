Lamine Yamal y 12 jóvenes estrellas del Mundial 2026

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Lamine Yamal y 12 jóvenes estrellas del Mundial 2026

Quedan solo unos días para el inicio del próximo Mundial en Norteamérica. Mientras los equipos realizan los últimos preparativos, la atención mundial se centra en los jóvenes más talentosos del fútbol. Leyendas como Pelé y Kylian Mbappé hicieron historia marcando en finales siendo adolescentes. Ahora, una nueva generación está lista para brillar en los campos de EE. UU., México y Canadá. Según Goal.com informa .

Se espera que Lamine Yamal sea sin duda uno de los principales protagonistas del torneo. El extremo del Barcelona y de la selección española marcó contra Georgia con solo 16 años, convirtiéndose en una pieza clave del equipo de Luis de la Fuente. Sus destacadas actuaciones en la Eurocopa 2024, especialmente su gran gol contra Francia en semifinales, demostraron que no teme los grandes escenarios. Aunque podría perderse los primeros partidos por una lesión sufrida en abril, su regreso aumentaría significativamente las opciones de título de España.

Otro joven talento llamado a brillar con España es Pau Cubarsí. El defensa de 19 años ha sido un jugador consistente en el Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick durante dos años. A pesar de perderse la Eurocopa, Cubarsí, conocido por su técnica con el balón y su serenidad defensiva, se destacó en la clasificación y aseguró su puesto en el once inicial.

Entre los 12 prospectos NXGN seleccionados por GOAL figuran talentos como Lennart Karl. Se espera que estos jugadores no solo contribuyan al éxito de sus selecciones, sino que también capturen la atención de la comunidad futbolística mundial, convirtiéndose en objetivos principales del mercado de fichajes. El Mundial 2026 será testigo del nacimiento de nuevas estrellas.

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Nodirbek Razzokov
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