Wesley So gana la prestigiosa Sinquefield Cup: Sindarov, tercero

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Wesley So gana la prestigiosa Sinquefield Cup: Sindarov, tercero

La Sinquefield Cup, considerada uno de los torneos de ajedrez más prestigiosos del mundo, terminó con un desenlace dramático. El gran maestro estadounidense Wesley So derrotó a la joven estrella india Rameshbabu Praggnanandhaa en el desempate decisivo, conquistando el premio principal por segundo año consecutivo y por tercera vez en su carrera. El uzbeko joven gran maestro Javokhir Sindarov terminó entre los tres mejores del mundo del ajedrez.

Tablas en el Armagedón y trofeo de campeón

En el duelo por el título, las dos partidas rápidas terminaron en tablas y el campeonato se decidió en el Armagedón. Wesley So, que tenía el privilegio de jugar con negras, logró las tablas que necesitaba para proclamarse campeón del torneo y embolsarse un premio de 87.500 dólares.

El uzbeko Javokhir Sindarov, talentoso jugador de 20 años, sumó 5 puntos tras 9 partidas clásicas y compartió el tercer puesto con el alemán Vincent Keymer.

Sinquefield Cup: resultados finales y premios

Puesto

Gran maestro / País

Puntos obtenidos / Estado

Premio ($)

1.er puesto

Wesley So (Estados Unidos)

Campeón (victoria en el Armagedón)

87.500 $

2.º puesto

R. Praggnanandhaa (India)

Finalista (derrota en el desempate)

77.500 $

3.er puesto

Javokhir Sindarov (Uzbekistán)

5 puntos en 9 partidas

42.500 $

3.er puesto

Vincent Keymer (Alemania)

5 puntos en 9 partidas

42.500 $

Otro éxito de la escuela de ajedrez uzbeka

El tercer puesto de Javokhir Sindarov en este supertorneo y su importante premio vuelven a demostrar que se está consolidando entre la élite mundial del ajedrez.

¿Crees que Javokhir Sindarov está plenamente preparado para ganar el Torneo de Candidatos al título mundial en los próximos años?

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Shuhrat Razzakov
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