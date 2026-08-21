Troy Deeney: el Manchester United no se clasificará para la Champions League

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Troy Deeney: el Manchester United no se clasificará para la Champions League

El exdelantero del Watford Troy Deeney «Manchester United podría no conseguir una plaza en la Champions League al final de la nueva temporada, considera. En su opinión, el gran número de partidos y la falta de profundidad de la plantilla podrían poner al equipo en una situación complicada.

1. El principal problema: el número de partidos

Deeney afirmó que, por ahora, resulta difícil imaginar cómo se adaptará el United a jugar cada tres días.

En la nueva temporada, el equipo participará, además de en la Premier League, en la Champions League, la FA Cup y la League Cup.

«Por ahora, no creo que puedan clasificarse para la Champions League.  La razón es que todavía no sabemos cómo gestionará Michael Carrick tres partidos por semana a este nivel.

Ahora tendrán que competir en la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la League Cup. Ahora se espera mucho más de ustedes».

2. El factor Bruno Fernandes

Deeney también expresó sus dudas sobre la capacidad del capitán del equipo, Bruno Fernandes, para repetir sus resultados excepcionalmente altos de la temporada pasada.

Fernandes fue uno de los futbolistas más importantes del United la temporada pasada. Bajo la dirección de Michael Carrick, el equipo terminó tercero en la Premier League y regresó a la Champions League.

«¿De verdad creen que Bruno Fernandes volverá a hacer una temporada así?»,  dijo Deeney.

3. ¿Tiene el Manchester United suficiente profundidad de plantilla?

Según Deeney, la cuestión principal es si el equipo podrá mantener el mismo nivel en todas las competiciones durante toda la temporada.

«Manchester United ha reforzado su plantilla en el mercado de verano, pero algunos expertos señalan que todavía necesita refuerzos en defensa y en otras posiciones.

«En mi opinión, no tienen una plantilla lo bastante profunda para todas las competiciones y eso tendrá consecuencias»,  dijo Deeney.

Por eso, Deeney considera que el mayor desafío para el United será que Carrick mantenga al equipo a un alto nivel durante toda la temporada y utilice eficazmente los recursos de la plantilla.

¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan de inmediato esta importante noticia del mercado de fichajes con los aficionados de la Premier League!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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