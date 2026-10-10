El segundo fin de semana de octubre ofrece a los amantes del fútbol mundial una verdadera supersemana. En la Premier League,los enfrentamientos intensos, la carrera por el título en España, el liderazgo sorpresa en la Serie A y el choque de gigantes en la Saudi Pro League cautivarán a los aficionados.

A continuación, presentamos los 7 encuentros más importantes del fin de semana y las intrigas que los rodean.

Sábado 10 de octubre: revancha londinense, presión en Old Trafford y choque de estrellas

1. Arsenal — Leeds (PL, 16:30)

Intriga principal: La derrota sorpresa por 0-3 ante el Brighton fue un jarro de agua fría para los pupilos de Mikel Arteta. Ahora deben recuperar la confianza.

Factores y estadísticas: El Leeds está listo para ofrecer resistencia tras su racha invicta. Sin embargo, la historia favorece a los londinenses: bajo Arteta, el Arsenal ha vencido al Leeds seis veces consecutivas en casa.

2. Manchester United — Tottenham (PL, 21:30)

Intriga principal: El duelo de supervivencia para dos gigantes ingleses que han tenido un inicio de temporada complicado.

Situación: A pesar de las grandes inversiones, el Tottenham cayó al fondo de la tabla tras perder 2-3 ante el Aston Villa. El Manchester United, con solo una victoria, sufre por las lesiones y la falta de estabilidad. Este choque es su única salida de la crisis.

3. Barcelona — Getafe (La Liga, 21:30)

Intriga principal: La dominación absoluta de los catalanes bajo Hansi Flick.

Superioridad estadística: El Barça ha ganado sus 8 primeros partidos, marcando 36 goles (4,5 por partido). Gracias a la eficacia de Raphinha, el equipo es imparable. El Getafe marca poco y no puntúa en Barcelona desde 2018.

4. Al-Hilal — Al-Ittihad (Saudi Pro League, 23:00)

Intriga principal: La batalla por el título entre dos poderosos superclubes de la península arábiga.

Choque de estrellas: El Al-Hilal cuenta con Koulibaly, Theo Hernandez, Ollie Watkins y Martinelli, mientras que el club de Yeda, invicto, es liderado por Wijnaldum, Bergwijn y En-Nesyri. Ambos luchan por el liderato.

5. Real Madrid — Villarreal (La Liga, 23:59)

Intriga principal: El club blanco ante un calendario difícil y problemas defensivos.

Bajas: El regreso de la lesión de Mbappé, la sequía goleadora de Vinícius y la tensión en la defensa central complican los planes de José Mourinho. Antes de los duelos contra Roma, Sevilla, Leipzig y Barcelona, los madridistas deben vencer al «submarino amarillo».

Domingo 11 de octubre: renacimiento romano y superclásico en Anfield

6. Como — Roma (Serie A, 15:30)

Intriga principal: La visita del líder sensación, la Roma, a la fortaleza de Fàbregas.

Valor del partido: Los romanos lideran la tabla invictos tras 5 jornadas (la dupla Malen-Dybala está en forma). Pero el Como es peligroso en casa: la tradición dicta que los anfitriones ganan en sus enfrentamientos.

7. Liverpool — Manchester City(PL, 20:30)

Intriga principal: El choque de una nueva era en Inglaterra: Andoni Iraola vs Enzo Maresca.

Oportunidad para Khusanov: Bajo la presión de las acusaciones financieras, este partido será una prueba de carácter para el Manchester City. Contra el Liverpool, el defensa uzbeko Abdukodir Khusanovtiene muchas posibilidades de jugar, ya que el técnico italiano planea una rotación defensiva para contrarrestar la presión de Anfield.

Estos intensos partidos podrían no solo cambiar la tabla, sino también definir la intriga por el título de la temporada.