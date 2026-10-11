En la 10ª jornada de la Superliga suiza, el líder del campeonato, Lugano, recibió a Luzern y derrotó a su rival con un contundente 4-0. Los locales dominaron todo el encuentro y sellaron una victoria importante.

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Behruz Karimov comenzó el partido como titular y estuvo en el centro de las acciones intensas y momentos clave del encuentro.

Crónica del partido y doblete de dos Santos

La línea de ataque de Lugano mantuvo una presión constante sobre la defensa rival de principio a fin:

Gol rápido en el minuto 12: Daniel dos Santos finalizó una peligrosa jugada de los locales para abrir el marcador;

Autogol y mayor presión (minuto 61): En la segunda parte, el jugador de Luzern, Ruben Dantash Fernandes, marcó en propia puerta, poniendo el 2-0 en el marcador;

Doblete y punto final: En el minuto 78, dos Santos anotó su segundo gol, completando su doblete. Casi al final, en el minuto 87, Derek Monkada marcó el cuarto gol para cerrar la goleada.

La participación de Behruz Karimov: Tarjeta amarilla y gol anulado

Nuestro compatriota se mostró sólido y activo en la defensa de Lugano, aunque el partido estuvo lleno de emociones para él:

Tarjeta amarilla temprana (minuto 4): Al inicio del partido, Behruz cometió una falta al detener un ataque rival y fue amonestado por el árbitro;

Gol anulado (minuto 69): A pesar de ser defensa, Karimov se sumó al ataque y marcó un gran gol. Sin embargo, tras la revisión del VAR y la decisión arbitral, el tanto fue anulado por fuera de juego;

Sustitución en el minuto 74: El cuerpo técnico decidió sustituir a nuestro compatriota en el minuto 74, tras haber cumplido con su labor principal.

Liderazgo solitario en la tabla

Este gran resultado refuerza la posición de Lugano en la carrera por el título:

Lugano (1er puesto): Tras 10 jornadas, suma un total de 28 puntos y consolida su liderazgo en la tabla de posiciones;

Luzern (8º puesto): El equipo, que sufrió una dura derrota fuera de casa, se mantiene en la 8ª posición con 12 puntos.

Ficha del partido