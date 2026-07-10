Una nueva tendencia entre los divorciados: el «anillo de divorcio»

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Una nueva tendencia entre los divorciados: el «anillo de divorcio»

Recientemente, una nueva tendencia llamada «anillo de divorcio» (divorce ring) se está volviendo cada vez más popular en algunos países. Ahora, muchas mujeres, en lugar de vender o guardar su anillo de bodas tras divorciarse, prefieren rediseñarlo y darle una nueva apariencia.

La idea consiste en conservar la piedra preciosa o el metal del anillo original para crear un diseño nuevo. Como resultado, el anillo deja de representar el pasado y se convierte en un símbolo de una nueva etapa, nuevas oportunidades y libertad personal.

Por ejemplo, la bloguera de Florida Deb Marino conservó el diamante de su anillo de bodas y le añadió un zafiro como símbolo de su hija. Gastó cerca de 3 000 dólares en la creación de esta nueva joya.

Los expertosseñalan que, al venderse en el mercado de segunda mano, los anillos de boda suelen valorarse solo al 30 % de su precio original. Por ello, muchas personas prefieren reutilizarlos y darles un nuevo significado en lugar de venderlos a bajo precio.

Hoy en día, en Estados Unidos y el Reino Unido, muchas mujeres encargan, con sus propios recursos, nuevos anillos de platino o decorados con diamantes tras su divorcio. Han adoptado la costumbre de usar esta joya como símbolo de una nueva vida, independencia financiera y un paso firme hacia el futuro.

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