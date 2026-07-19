Los hermanos Tate arrestados nuevamente en EE. UU.

Ayer, 18 de julio, los conocidos blogueros e influencers Andrew y Tristan Tate fueron arrestados en los Estados Unidos bajo cargos relacionados con violación, tráfico de personas y delitos sexuales. Así lo informó la Fiscalía de la Corona del Reino Unido.

Según el comunicado de la fiscalía, se han presentado 32 nuevos cargos contra Andrew Tate. Entre ellos se incluyen siete cargos por violación, organización o asistencia en el tráfico de personas con fines de explotación sexual, lesiones corporales, así como una serie de acusaciones relacionadas con imágenes inapropiadas de menores y pornografía extrema.

Por su parte, Tristan Tate está acusado de agresión sexual, dos cargos de violación y la organización o asistencia en el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Según la investigación, estos delitos fueron cometidos entre 2010 y 2017. Anteriormente, ya se habían presentado otros 21 cargos contra los hermanos Tate.

Según el New York Post, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. detuvo a los hermanos Tate cerca del complejo deportivo James L. Knight en Miami. Se sabe que Andrew Tate planeaba celebrar allí un torneo de lucha sin guantes.

Como referencia, Andrew Tate es cuatro veces campeón mundial de kickboxing, y su hermano Tristan Tate es dos veces campeón europeo. Tras su carrera deportiva, se hicieron famosos por sus declaraciones polémicas y actividades controvertidas en redes sociales. Cabe recordar que, en 2024, los hermanos Tate también fueron acusados en Rumanía por tráfico de personas y otros delitos graves.