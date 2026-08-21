Trump: cada vez es más difícil alcanzar un acuerdo con Irán

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Trump: cada vez es más difícil alcanzar un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró que se ha vuelto más difícil negociar con Irán y alcanzar un nuevo acuerdo. Según él, la muerte de altos funcionarios del liderazgo iraní afectó gravemente al proceso de negociación.

El liderazgo cambió en Teherán

Mojtaba Jamenei sucedió a su padre, Ali Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán. Ali Jamenei murió el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero.

Mojtaba Jamenei aún no ha aparecido en público desde que fue elegido líder supremo en la noche del 8 al 9 de marzo. Al mismo tiempo, su servicio de prensa ha publicado varias declaraciones en su nombre.

«Parte del problema es que muchos líderes han muerto. No es fácil alcanzar un acuerdo», declaró Trump.

Estados Unidos no sabe con quién negociar

Según Trump, los importantes cambios en el liderazgo iraní también han complicado las negociaciones para Washington.

Según sus palabras, los representantes de la administración estadounidense afrontan actualmente dificultades para determinar con quién negociar.

¿Podrían reanudarse las negociaciones?

El 18 de agosto, Trump había declarado que Estados Unidos no estaba negociando con Irán y que, por el momento, no planeaba mantener conversaciones de ese tipo.

Sin embargo, el 19 de agosto, durante una conversación con periodistas, el presidente estadounidense reconoció la posibilidad de reanudar las negociaciones de paz entre los dos países.

Así, el destino de un posible acuerdo entre Washington y Teherán sigue siendo incierto por ahora.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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