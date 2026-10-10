Se creó un sofá inspirado en el diseño del Porsche 911

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Se creó un sofá inspirado en el diseño del Porsche 911

Inspirada en las tradiciones artesanales italianas, la empresa Arkadia-life presentó un mueble inusual, el sofá P01 Classic, que se asemeja al clásico coche deportivo Porsche 911. Su aspecto recuerda a los coches deportivos de los años 60. Sin embargo, no se trata de un Porsche real, sino de un mueble creado a partir del diseño automotriz.

El sofá está diseñado para una persona y su estructura cuenta con siete compartimentos de almacenamiento. Está equipado con un refrigerador para bebidas, una vinoteca, portavasos ajustables y un cargador inalámbrico para teléfonos.

Además, el mueble Reino Unidoestá equipado con el sistema de audio SENSONUM. Incluye un amplificador, un subwoofer y 13 altavoces. La música se puede controlar desde un teléfono a través de Bluetooth. El peso total del sofá es de aproximadamente 220 kilogramos.

Según la publicación Yanko Design, el precio inicial del sofá P01 Classic es de unos 30 000 dólares. Se requieren cargos adicionales para ciertas opciones de color y acabado.

Sillón con asiento de cuero marrón fabricado a partir de la parte delantera de un coche Porsche.
Arkadia-lifeSofá P01 ClassicPorsche 911Sistema de audio SENSONUMDiseño
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