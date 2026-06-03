Alternativa a Apple Pay: VTB lanza pagos sin contacto vía iPhone

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Alternativa a Apple Pay: VTB lanza pagos sin contacto vía iPhone

En el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2026), el banco VTB anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de pago sin contacto para usuarios de iPhone. Esta tecnología se desarrolló como alternativa al sistema Apple Pay, permitiendo a los usuarios realizar compras mediante su smartphone. Ixbt.com informa .

El nuevo servicio se basa en la tecnología 'Volna' del Sistema Nacional de Tarjetas de Pago (NSPK). Para utilizar el servicio, los clientes deben vincular sus tarjetas Mir a la plataforma a través de la aplicación VTB Online. El proceso de pago utiliza tecnología Bluetooth: el usuario solo necesita activar Bluetooth en su iPhone, abrir el servicio y confirmar la transacción.

Los expertos del banco explican que el sistema utiliza el protocolo Bluetooth Low Energy para el intercambio de datos entre el terminal y el smartphone. La principal ventaja de este método es que el smartphone no necesita conexión a internet durante el pago. Los fondos se descuentan de la tarjeta vinculada y se ofrece cashback en rublos por las compras.

Actualmente, VTB ya ha implementado este escenario de pago en varios de sus terminales. Se planea aumentar significativamente el número de dispositivos compatibles con esta tecnología en el futuro. Se espera que esta se convierta en una de las soluciones más convenientes para los propietarios de iPhone en Rusia tras las restricciones de Apple Pay.

AppleiPhoneVTBTecnologíaBluetooth
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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