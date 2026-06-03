Amazon muestra imágenes generadas por IA en los resultados de búsqueda

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Amazon muestra imágenes generadas por IA en los resultados de búsqueda

Amazon ha anunciado que su aplicación de compras mostrará imágenes de productos generadas por IA basadas en las consultas de búsqueda de los usuarios. Esta novedad plantea dudas sobre la utilidad de las imágenes sintéticas en una plataforma que vende productos reales. Según una publicación del blog de la empresa, esta función ayuda a los compradores a encontrar artículos que buscan pero cuyo nombre exacto desconocen. Techcrunch.com informa .

¿Cómo funciona el nuevo sistema? Por ejemplo, cuando un usuario introduce una consulta, aparecen imágenes de productos generadas por IA en varios estilos debajo de las sugerencias de autocompletado. Si buscas "vestido de cuadros azules", el sistema muestra variantes visuales de vestidos con diferentes largos y mangas. Al seleccionar una de estas imágenes, la tecnología de búsqueda visual de Amazon dirige a una lista de productos reales que coinciden exactamente con ese estilo.

Sin embargo, los expertos consideran este enfoque un tanto extraño. En primer lugar, podría confundir a los compradores: los usuarios podrían sentirse decepcionados si desean comprar el producto exacto de la imagen pero no lo encuentran en los resultados. En segundo lugar, resulta incomprensible por qué usar imágenes sintéticas cuando el sitio ya alberga millones de fotos de productos reales.

Amazon ha estado integrando activamente la IA en su plataforma recientemente. Anteriormente, la compañía lanzó funciones como resúmenes de reseñas con IA, reseñas de audio cortas y Amazon Lens Live. Además, Alexa for Shopping, que entiende mejor las consultas de voz y texto, ha reemplazado recientemente al chatbot de IA Rufus.

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Nodirbek Razzokov
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