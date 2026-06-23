El fabricante de chips de AI Groq recauda 650 millones de dólares

Groq, que compite con gigantes como NVIDIA en el mercado de chips de inteligencia artificial, ha confirmado oficialmente la recaudación de 650 millones de dólares en nuevas inversiones para expandir sus operaciones y realizar cambios estratégicos. Este paso ocurre en un momento crítico para la empresa, ya que recientemente Groq perdió parte de su propiedad intelectual tecnológica y a sus especialistas líderes mediante un complejo acuerdo con NVIDIA. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según ixbt.com, se espera que esta ronda de inversión aumente significativamente el valor de mercado de la empresa, aunque las cifras exactas aún no se han revelado. Para referencia, Groq fue valorada en 6.900 millones de dólares en septiembre del año pasado. Los nuevos fondos se destinarán no solo a actualizar la base tecnológica, sino también a cubrir las vacantes de los cuadros clave que se trasladaron a NVIDIA.

Acuerdo conflictivo con NVIDIA y rotación de personal

En diciembre del año pasado, NVIDIA y Groq firmaron un contrato de licencia particular. Como resultado de este acuerdo, el fundador y CEO de Groq, Jonathan Ross, así como el presidente Sunny Madra y varios ingenieros clave, se unieron a NVIDIA. Este proceso, denominado en el mundo tecnológico como "not-acqui-hire" (atraer talentos sin una adquisición total), generó grandes beneficios para los inversores de Groq, pero dejó un vacío en la dirección de la empresa.

Actualmente, la gestión de Groq ha sido asumida por uno de sus fundadores, Doug Wightman. Con el objetivo de fortalecer su equipo, la empresa nombró a Alan Rice, quien cuenta con experiencia en gigantes como xAI y Meta, como director de operaciones (COO). Asimismo, se han unido al equipo especialistas de Microsoft y de otras tecnologías de nube.

Nueva estrategia: Enfoque en servicios en la nube

Groq es conocida por sus chips denominados Language Processing Unit (LPU), que sirven para aumentar drásticamente la velocidad de inferencia en los sistemas de AI. Sin embargo, después de que NVIDIA adquiriera la licencia de esta tecnología y presentara su sistema Nvidia Groq 3 LPX, Groq decidió cambiar su modelo de negocio.

La empresa ahora centra su atención en el negocio del "neocloud" (servicios de nube de nueva generación). Actualmente, Groq ha informado haber logrado lo siguiente:

Se han establecido 13 centros de datos en América del Norte, Europa, Oriente Medio y la región Asia-Pacífico;

Se presta servicio a más de 5 millones de desarrolladores y miles de empresas de AI;

Se procesan billones de tokens (unidades de texto) cada semana.

La activación de empresas como Groq es de gran importancia para mercados en desarrollo como Uzbekistán. Esto se debe a que el aumento de la competencia en el mercado de chips de AI contribuye a la reducción de los precios de los servicios de cloud computing para los usuarios finales y a la popularización de las tecnologías. Con su nueva inversión, Groq intenta demostrar que puede resistir el dominio de NVIDIA.