Corea del Suren la prestigiosa competencia celebrada en la ciudad de Incheon, First Global Challenge 2026 el equipo nacional de Uzbekistán logró una victoria histórica y mundialmente reconocida en la olimpiada internacional de robótica. En las competencias, donde participaron los mejores jóvenes inventores de casi 200 países, nuestros compatriotas fueron declarados campeones mundiales absolutos de robótica por primera vez.

Superando a gigantes tecnológicos mundiales como Estados Unidos, China, Corea del Sur y Japón, los jóvenes uzbekos demostraron una vez más el potencial científico y de ingeniería de nuestro país ante todo el mundo.

Dominio absoluto y nuevo récord mundial: 16 victorias en 16 partidos

Los jóvenes ingenieros uzbekos demostraron ser los favoritos en cada etapa de la competencia:

Resultado del 100 %: Nuestro equipo nacional ganó todos los 16 partidos disputados , sin dejar ninguna oportunidad a sus oponentes;

Récord de la competencia: Nuestros compatriotas acumularon un total de 637 puntos , estableciendo un récord absoluto en la historia del torneo;

Gran diferencia en el campo: En las competencias de alianza, los robots de Uzbekistán destacaron por su alta precisión, rapidez y soluciones de ingeniería únicas, registrando puntajes muy superiores a los de sus rivales.

3 medallas de oro y un éxito histórico

Al finalizar la competencia, los miembros del equipo nacional de Uzbekistán ganaron 3 medallas de oro, ocupando el escalón más alto del podio con una ventaja indiscutible:

Superar a los centros líderes del mundo: Este resultado demostró en la práctica que la calidad de la educación en robótica y TI en nuestro país cumple plenamente con los estándares mundiales;

Un nuevo impulso para la ciencia: Esta victoria servirá como un gran impulso para atraer a miles de jóvenes de nuestro país hacia las disciplinas STEM, la programación y la ingeniería, aumentando drásticamente el interés de nuestros hijos por la ciencia.

Nuestros jóvenes inventores, que levantaron en alto la bandera de Uzbekistán en el escenario de Incheon, no solo ganaron medallas de oro, sino que también fortalecieron la confianza en el futuro tecnológico del país.