Dans la ville de Makeïevka, située dans la République populaire de Donetsk, un garçon de 8 ans est tombé dans un puits de 30 mètres de profondeur. Selon les premières informations, l'incident s'est produit dans l'après-midi dans la cour d'immeubles résidentiels du centre-ville.

Des témoins affirment qu'en jouant, le garçon s'est approché par imprudence d'un puits ouvert ou mal couvert et est tombé à l'intérieur. Les services compétents ont été immédiatement informés de l'incident.

Les sauveteurs arrivés sur place ont agi rapidement et ont réussi à sortir le garçon à l'aide d'une échelle spéciale. Au total, 5 spécialistes et des équipements spéciaux ont été mobilisés pour l'opération de sauvetage.

Examiné par des médecins, le garçon n'a pas subi de blessures graves. Son état a été jugé satisfaisant et aucune hospitalisation n'a été nécessaire.

Afin d'éviter de tels incidents, il est rappelé une fois de plus qu'il est nécessaire de couvrir les puits ouverts de manière sécurisée et de ne pas laisser les enfants sans surveillance.