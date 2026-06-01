La police aux Pays-Bas jette une femme enceinte au sol

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La police aux Pays-Bas jette une femme enceinte au sol

Un incident survenu dans un centre pour réfugiés aux Pays-Bas a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Des vidéos diffusées montrent des policiers utilisant la force contre une femme enceinte et la jetant au sol.

Selon les informations, les forces de l'ordre sont arrivées au centre suite à des signalements de menaces et de vandalisme. Alors que la police tentait d'arrêter un suspect, une femme enceinte, présumée être son épouse, s'est approchée d'eux.

Lors de la situation tendue, la police a fait usage de la force et la femme a été projetée au sol. L'incident a été filmé, s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux et a suscité de vives critiques de la part du public.

Selon certaines sources, la femme a accouché prématurément après l'incident. Le bébé serait en bonne santé.

Une enquête interne sur les actions des policiers a été ouverte. Les autorités ont déclaré qu'elles étudiaient les détails de l'incident pour une évaluation juridique.

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Charos
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