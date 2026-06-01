Le président russe Vladimir Poutine a réagi aux déclarations faites dans les pays baltes concernant la région de Kaliningrad. Il l'a annoncé le 29 mai lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite au Kazakhstan.

Auparavant, Kęstutis Budrys avait déclaré que les pays baltes membres de l'OTAN disposaient des moyens de « raser » les installations de défense aérienne russes situées dans la région de Kaliningrad.

Poutine a souligné que la Russie dispose de capacités suffisantes pour apporter une réponse appropriée à toute partie tentant une telle action.

« La Fédération de Russie dispose de tous les moyens pour raser tous ceux qui tentent de le faire », a déclaré le dirigeant russe.

Selon lui, tout territoire représentant une menace militaire directe pour la Russie est considéré comme une cible légitime pour le pays.

Cette déclaration a été faite dans le contexte des récentes remarques acerbes concernant les questions de sécurité dans la région.