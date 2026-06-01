Nous raserons tout le monde — Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a réagi aux déclarations faites dans les pays baltes concernant la région de Kaliningrad. Il l'a annoncé le 29 mai lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite au Kazakhstan.
Auparavant, Kęstutis Budrys avait déclaré que les pays baltes membres de l'OTAN disposaient des moyens de « raser » les installations de défense aérienne russes situées dans la région de Kaliningrad.
Poutine a souligné que la Russie dispose de capacités suffisantes pour apporter une réponse appropriée à toute partie tentant une telle action.
Selon lui, tout territoire représentant une menace militaire directe pour la Russie est considéré comme une cible légitime pour le pays.
Cette déclaration a été faite dans le contexte des récentes remarques acerbes concernant les questions de sécurité dans la région.
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