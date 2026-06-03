Eminem a-t-il prononcé 99 mots en 16 secondes ? La vérité révélée

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Eminem a-t-il prononcé 99 mots en 16 secondes ? La vérité révélée

Eminem est considéré comme l'un des artistes qui ont émerveillé non seulement les fans, mais toute l'industrie musicale avec sa célèbre chanson « Rap God ».

Selon les données, dans la partie la plus rapide de ce morceau, il a rappé environ 99 mots en 16,45 secondes. Cela représente une moyenne de 6 mots par seconde, une vitesse extrêmement élevée pour la parole humaine. Les experts décrivent le fait de parler à un tel rythme comme un processus presque aussi difficile que de respirer.

Avec un total de 1 560 mots, la chanson « Rap God » a même été inscrite dans le Livre Guinness des records. Cela a davantage consolidé la place d'Eminem dans l'industrie du rap.

Cependant, ce record n'est pas sa meilleure performance. Il a ensuite augmenté sa vitesse dans la chanson « Godzilla », atteignant une moyenne de 7,5 mots par seconde. Cela confirme une fois de plus qu'Eminem reste l'un des interprètes les plus rapides et les plus techniques du monde du rap.

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Charos
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