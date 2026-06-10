Réclusion à perpétuité requise pour un Ouzbek ayant poignardé sa femme en Turquie

L'enquête sur le meurtre de la citoyenne ouzbèke Nigina Sattorova, tuée en pleine rue en Turquie, est terminée. Le ministère public a requis la réclusion à perpétuité aggravée contre son mari, Umid Sattorov, accusé d'avoir commis ce crime. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux turcs.

Parallèlement, le procureur a requis une peine allant jusqu'à 20 ans de prison contre un second suspect, Orinboy Botirbekov, reconnu coupable d'avoir aidé l'auteur du meurtre.

Il est rapporté que le 17 août de l'année dernière, dans le district d'Ümraniye à Istanbul, la métropole turque où vit la plus grande population ouzbèke, Nigina Sattorova, 33 ans, a été tuée par son mari, Umid Sattorov, qui lui a porté un coup de couteau à la gorge. La défunte était originaire de la région de Samarcande et travaillait temporairement à Istanbul. Selon les enquêteurs, le drame est survenu à la suite d'une dispute familiale motivée par la jalousie.

Lors des opérations de recherche menées par la police d'Istanbul, le suspect a été arrêté dans la zone d'Ümraniye le 18 août 2025, soit un jour après l'incident. Orinboy Botirbekov, originaire de la région de Djizak et soupçonné d'avoir aidé à cacher le criminel, a également été interpellé par les forces de l'ordre.

Une fois l'enquête terminée, le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire des suspects le 19 août.