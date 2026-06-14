Un avion militaire se brise en plusieurs morceaux lors de son atterrissage en Inde
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Un avion de transport militaire de type An-32 s'est écrasé lors de son atterrissage dans la région nord-est de l'Inde.
Selon les informations officielles, 5 membres d'équipage ont péri dans l'accident. Le copilote a survécu.
Les images diffusées par les médias locaux montrent l'avion percutant violemment le sol et se brisant en plusieurs morceaux.
Les services de secours sont à pied d'œuvre sur les lieux. L'armée de l'air indienne a mis en place une commission spéciale pour enquêter sur les causes du crash.
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