Un avion militaire se brise en plusieurs morceaux lors de son atterrissage en Inde

Un avion de transport militaire de type An-32 s'est écrasé lors de son atterrissage dans la région nord-est de l'Inde.

Selon les informations officielles, 5 membres d'équipage ont péri dans l'accident. Le copilote a survécu.

Les images diffusées par les médias locaux montrent l'avion percutant violemment le sol et se brisant en plusieurs morceaux.

Les services de secours sont à pied d'œuvre sur les lieux. L'armée de l'air indienne a mis en place une commission spéciale pour enquêter sur les causes du crash.