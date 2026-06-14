Un avion militaire se brise en plusieurs morceaux lors de son atterrissage en Inde

·32·Monde
Un avion militaire se brise en plusieurs morceaux lors de son atterrissage en Inde

Un avion de transport militaire de type An-32 s'est écrasé lors de son atterrissage dans la région nord-est de l'Inde.

Selon les informations officielles, 5 membres d'équipage ont péri dans l'accident. Le copilote a survécu.

Les images diffusées par les médias locaux montrent l'avion percutant violemment le sol et se brisant en plusieurs morceaux.

Les services de secours sont à pied d'œuvre sur les lieux. L'armée de l'air indienne a mis en place une commission spéciale pour enquêter sur les causes du crash.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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