Coup contre la flotte fantôme : le Royaume-Uni saisit un pétrolier russe

·23·Monde
Coup contre la flotte fantôme : le Royaume-Uni saisit un pétrolier russe

Les forces armées britanniques ont saisi un pétrolier appartenant à la « flotte fantôme » russe. Le navire, sous sanctions britanniques et européennes, a été intercepté alors qu'il tentait de traverser la Manche.

L'opération de saisie du pétrolier, impliquant la Royal Navy, a duré six heures. Le matin du 14 juin, des militaires britanniques, dont des commandos des Royal Marines, sont montés à bord du pétrolier « Smirtos », battant pavillon camerounais.

Le Premier ministre Keir Starmer a souligné que « cette opération réussie est un nouveau coup porté à la Russie ».

Il a partagé sur sa page de réseau social des images capturées par les soldats de l'unité spéciale lors de la mission.

Le pétrolier a été conduit sur la côte sud de l'Angleterre, où il restera pendant toute la durée des inspections.

Royaume-UniRussieKeir StarmerCamerounSmirtos
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