La guerre va-t-elle s'arrêter ? Détails de l'accord entre les États-Unis et l'Iran

Les États-Unis et l'Iran pourraient signer un mémorandum d'entente le 19 juin à Genève. La publication Al Arabiya English a obtenu une copie du projet de ce document.

Le document, composé de 14 articles, prévoit l'arrêt total de la guerre, le rétablissement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération économique.

Selon le projet, les États-Unis et l'Iran, ainsi que leurs alliés, s'engagent à cesser immédiatement les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Les parties conviennent de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre et de ne pas interférer dans les affaires intérieures.

Le document prévoit d'aboutir à un accord final dans un délai maximum de 60 jours. Les États-Unis devront lever le blocus maritime, retirer leurs forces militaires de la région et rétablir la navigation maritime.

L'Iran, quant à lui, s'engage à rétablir le mouvement des navires commerciaux entre le golfe Persique et la mer d'Oman, à éliminer les obstacles techniques et à prendre des mesures de sécurité.

Le document prévoit également la création d'un programme d'au moins 300 milliards de dollars pour restaurer l'économie iranienne, avec la participation des États-Unis et de partenaires régionaux. Les fonds seront orientés vers l'énergie, la logistique, les transports et la production.

De plus, il est prévu que les États-Unis lèvent progressivement toutes les sanctions contre l'Iran, libèrent les avoirs gelés et fournissent des permis pour l'exportation de pétrole.

L'Iran a réaffirmé qu'il ne créerait jamais d'arme nucléaire. Toutes les questions liées au programme nucléaire seront résolues dans le cadre de l'accord final.

Selon Reuters, Téhéran avait initialement demandé une compensation de 400 milliards de dollars à Washington, mais les États-Unis ont rejeté cette offre. C'est pourquoi la création d'un fonds d'investissement privé de 300 milliards de dollars est envisagée.

L'accord final pourrait être confirmé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies.