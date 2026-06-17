Affaire de la femme ouzbèke enveloppée dans du film étirable : le meurtrier condamné à la prison à vie

·239·Monde
Affaire de la femme ouzbèke enveloppée dans du film étirable : le meurtrier condamné à la prison à vie

En Turquie, Metin Kapusuz, l'amant turc qui a tué Dinara Alya Urqosimova, une femme ouzbèke de 63 ans, et l'a enveloppée dans du film étirable, a été condamné à la prison à vie avec circonstances aggravantes. C'est ce qu'ont rapporté les médias turcs.

Le crime terrible a eu lieu le 21 juin 2025 dans le quartier d'Esenler, dans la province de Çanakkale. Ses proches, sans nouvelles d'elle pendant trois jours, ont contacté la police.

À leur arrivée au domicile de la victime, les agents des forces de l'ordre ont été accueillis par Metin Kapusuz, 48 ans, son petit ami. Lors de la fouille, le corps sans vie de Dinara Alya Urqosimova a été retrouvé dans une salle de massage verrouillée par le suspect. Il a ensuite été arrêté sur place et placé en détention.

À l'issue de l'enquête, l'accusé a été inculpé pour « meurtre prémédité d'une femme ». Lors de l'audience du 12 juin 2026, Metin Kapusuz a nié sa culpabilité.

Dans sa défense, il a déclaré : « Je ne l'ai pas tuée. Je l'ai seulement enveloppée après sa mort et j'ai effacé les données de mon téléphone ».

Cependant, après avoir examiné les dossiers et les preuves, le tribunal a conclu que sa culpabilité était pleinement prouvée et, sans appliquer de circonstances atténuantes, a prononcé une peine de prison à vie avec circonstances aggravantes.

Dinara Alya UrkosimovaMetin KapusuzTurquieÇanakkaleEsenler
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Vivre gratuitement dans des villas de luxe en ItalieVivre gratuitement dans des villas de luxe en ItalieAujourd'hui, 15:55Plus de 400 chats volés pour leur viande sauvésPlus de 400 chats volés pour leur viande sauvésAujourd'hui, 14:34Détails sensationnels de l'accord de paix entre les États-Unis et l'IranDétails sensationnels de l'accord de paix entre les États-Unis et l'IranAujourd'hui, 12:59Un bus transportant 28 jeunes footballeurs biélorusses a été pris pour cibleUn bus transportant 28 jeunes footballeurs biélorusses a été pris pour cibleAujourd'hui, 12:41Exonération fiscale de 5 ans pour les blogueurs au KirghizistanExonération fiscale de 5 ans pour les blogueurs au KirghizistanAujourd'hui, 12:2510 grands plans d'eau disparaissent sous nos yeux10 grands plans d'eau disparaissent sous nos yeuxAujourd'hui, 11:51
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée