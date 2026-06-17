Affaire de la femme ouzbèke enveloppée dans du film étirable : le meurtrier condamné à la prison à vie

En Turquie, Metin Kapusuz, l'amant turc qui a tué Dinara Alya Urqosimova, une femme ouzbèke de 63 ans, et l'a enveloppée dans du film étirable, a été condamné à la prison à vie avec circonstances aggravantes. C'est ce qu'ont rapporté les médias turcs.

Le crime terrible a eu lieu le 21 juin 2025 dans le quartier d'Esenler, dans la province de Çanakkale. Ses proches, sans nouvelles d'elle pendant trois jours, ont contacté la police.

À leur arrivée au domicile de la victime, les agents des forces de l'ordre ont été accueillis par Metin Kapusuz, 48 ans, son petit ami. Lors de la fouille, le corps sans vie de Dinara Alya Urqosimova a été retrouvé dans une salle de massage verrouillée par le suspect. Il a ensuite été arrêté sur place et placé en détention.

À l'issue de l'enquête, l'accusé a été inculpé pour « meurtre prémédité d'une femme ». Lors de l'audience du 12 juin 2026, Metin Kapusuz a nié sa culpabilité.

Dans sa défense, il a déclaré : « Je ne l'ai pas tuée. Je l'ai seulement enveloppée après sa mort et j'ai effacé les données de mon téléphone ».

Cependant, après avoir examiné les dossiers et les preuves, le tribunal a conclu que sa culpabilité était pleinement prouvée et, sans appliquer de circonstances atténuantes, a prononcé une peine de prison à vie avec circonstances aggravantes.