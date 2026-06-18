Les détails de l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran ont été révélés

Un pas inattendu et extrêmement important a été franchi pour apaiser les tensions militaires et politiques qui durent depuis longtemps au Moyen-Orient. Les représentants officiels de Washington et de Téhéran ont rendu public mercredi le texte officiel d'un accord de paix temporaire signé par les dirigeants des deux pays. L'objectif principal de ce document historique est de mettre fin définitivement aux conflits armés à grande échelle.

Néanmoins, le président américain Donald Trump n'a pas renoncé à sa menace de reprendre les frappes militaires et d'éliminer les dirigeants officiels iraniens si la partie iranienne violait les engagements pris.

Grâce au tableau politique analytique suivant, vous pouvez vous familiariser en détail avec les points principaux du nouvel accord entre les États-Unis et l'Iran, ainsi qu'avec les positions politiques des parties :

Orientations importantes du mémorandum Déclarations et mesures du président américain Réalisations et position des dirigeants iraniens • Durée et forme de l'accord • Donald Trump a signé le document numériquement en anglais. • Le président Massoud Pezeshkian a signé le mémorandum en persan. • Domaine militaire et armement • Il a qualifié d'« injustice » le fait que l'Iran ne puisse pas posséder de missiles balistiques. • Il a réaffirmé sa promesse de ne pas développer d'armes nucléaires. • Avantages économiques et financiers • Il a accepté de lever le blocus des ports iraniens et les sanctions. • Il est sur le point de se libérer de milliards de dollars de sanctions. • Sphère d'influence régionale • Il espère mettre fin à la guerre au Liban et faire baisser le prix du pétrole. • Il a obtenu des résultats bien plus importants que prévu par la guerre.

La signature symbolique à Versailles et la trêve de 60 jours

Ce mémorandum de transition, composé de 14 points au total, prévoit une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu afin de mener des négociations sur un traité de paix final et complet. Il est à noter que le président américain Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian ont signé ce document sous format numérique en anglais et en persan. Selon les responsables de Téhéran, cet accord est entré pleinement en vigueur à partir de mercredi.

Trump a signé ce document historique en compagnie du président français Emmanuel Macron au célèbre château de Versailles, près de Paris. Il est connu que c'est à cet endroit qu'a été signé le traité de paix mettant officiellement fin à la Première Guerre mondiale. Lors de la conférence de presse, en parlant de l'Iran, Trump a déclaré : « S'ils perdent du temps et violent les conditions de l'accord, nous les bombarderons sans pitié. Je ne le souhaite pas, je veux qu'ils respectent l'accord », tout en qualifiant les Iraniens de « gens intelligents ». Les négociateurs des deux pays travailleront sur l'élaboration d'un projet de trêve permanente au cours des deux prochains mois. Le dirigeant américain espère que cette étape apportera la paix au Moyen-Orient et contribuera à la baisse des prix du pétrole sur le marché mondial.

En outre, Trump a renoncé à certaines de ses revendications antérieures contre l'Iran. Il a reconnu que l'interdiction faite à Téhéran de posséder des missiles balistiques était, dans une certaine mesure, une « injustice ». Pourtant, en février de cette année, il avait promis de raser complètement l'industrie des missiles iranienne.

Ambiance de victoire à Téhéran : « Les négociations ont donné plus de résultats que prévu »

Les cercles politiques iraniens célèbrent cet accord comme un véritable succès. Selon le négociateur en chef du pays, Mohammad Bagher Ghalibaf, Téhéran a obtenu bien plus de résultats à la table des négociations que ce qu'il espérait atteindre par des actions militaires.

Ce mémorandum d'entente comprend les points importants suivants :

Cesser immédiatement les opérations militaires sur tous les fronts, y compris sur le territoire libanais ;

Rétablir complètement la navigation des navires dans le détroit d'Ormuz, crucial pour l'énergie mondiale, « sans aucun frais » ;

Lever le blocus imposé par les États-Unis sur les ports maritimes iraniens et annuler toutes les sanctions économiques ;

Restituer les actifs financiers gelés et créer un fonds d'investissement majeur de 300 milliards de dollars pour les processus de reconstruction après la guerre.

Parallèlement, la partie iranienne a accepté de « neutraliser » ses réserves d'uranium enrichi sur son territoire sous le contrôle de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) et a réaffirmé sa promesse de ne pas créer d'armes nucléaires. Selon l'analyse de Reuters, malgré sa rhétorique, Trump n'a pas pu atteindre pleinement ses objectifs par la guerre, tandis que l'Iran est proche de se débarrasser de milliards de dollars de restrictions économiques.

L'Union européenne est heureuse, Israël est indifférent

Lors du sommet du G7 organisé en France, les dirigeants des pays européens ont chaleureusement salué cet accord. Bien que les dirigeants européens comprennent les inquiétudes des États-Unis concernant le programme nucléaire iranien, ils n'ont jamais soutenu la décision antérieure de Washington de déclencher une guerre sans l'autorisation de l'ONU. Ils craignent également que l'Iran, après avoir résisté à de telles pressions, n'ait consolidé sa position.

À la suite de l'accord, les pays du G7 ont publié une déclaration commune exigeant l'arrêt immédiat des affrontements entre Israël et le groupe « Hezbollah » sur le territoire libanais. Bien que les opérations militaires aient quelque peu diminué depuis dimanche, elles n'ont pas totalement cessé. Le gouvernement israélien, qui n'a pas participé aux négociations et qui contrôle le sud du Liban, a fait savoir qu'il se réservait le droit d'utiliser la force au moment qu'il jugerait nécessaire.

Conclusion finale des analystes politiques de Zamin : Ce mémorandum temporaire signé au château de Versailles pourrait inaugurer une nouvelle ère de paix au Moyen-Orient. L'évolution future de la situation et le degré de respect des parties au cours de la période de 60 jours détermineront la sécurité énergétique et politique mondiale.

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