Nouvel État non reconnu dans le monde : République libre de Verdis

Aujourd’hui, presque tous les territoires du monde sont cartographiés et placés sous le contrôle d’États déterminés. Il semble donc presque impossible de créer un nouvel État à l’époque moderne. Pourtant, un projet inhabituel situé sur les rives du Danube, à la frontière entre la Croatie et la Serbie, affirme le contraire.

Il s’agit de la République libre de Verdis, fondée sur l’un des territoires contestés entre les deux pays. Cette région possède un statut complexe en raison des différends frontaliers entre la Croatie et la Serbie.

Le projet a été fondé en 2019 par Daniyel Jekson, qui était encore mineur à l’époque. Jekson et ses partisans ont entrepris de créer les symboles propres à un État, refusant de laisser Verdis se limiter à une simple plaisanterie sur Internet.

Dans le cadre du projet, un drapeau, un hymne, une Constitution et d’autres attributs étatiques ont été élaborés. Verdis tente également de se présenter comme un État indépendant.

Cependant, la République libre de Verdis n’est officiellement reconnue ni par l’ONU ni par aucun État du monde. Elle n’est donc pas considérée comme un État indépendant au niveau international.

Malgré cela, le projet Verdis demeure un exemple intéressant de la manière inhabituelle dont peut se manifester l’idée de créer un « nouvel État » dans le monde moderne.